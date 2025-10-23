Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Срочно! Сейм принимает важное решение по Стамбульской конвенции

© LETA 23 октября, 2025 20:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Большинство парламентариев в четверг проголосовали за срочность законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции).

52 депутата от оппозиционных партий и входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) проголосовали за срочность, 31 депутат от фракций "Прогрессивных" и "Нового Единство" - против, а депутат СЗК Андрис Берзиньш воздержался. Таким образом, за срочность проголосовало менее двух третей присутствующих.

Срок подачи предложений по законопроекту был установлен всего один день.

Согласно Конституции, если Сейм большинством не менее двух третей голосов принимает закон как срочный, президент не может требовать второго чтения этого закона, он не может быть вынесен на референдум и должен быть провозглашен не позднее третьего дня после получения президентом принятого закона.

Президент Эдгар Ринкевич пока очень сдержанно относится к денонсации Стамбульской конвенции. Ринкевич добавил, что не будет участвовать в дискуссии, "пока парламент не примет то или иное решение".

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 0 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Бизнес 21:09

Бизнес 0 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

