Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Февраля Завтра: Aloizs, Alvils, Olafs, Olavs
Доступность

«Средний житель Латвии станет беднее на 400 евро»: эксперт — о последствиях «тарифных войн»

tv3.lv 15 февраля, 2025 16:29

Важно 0 комментариев

"Тарифные войны" совершенно невыгодны для мирового народного хозяйства, как заявил в эфире tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! вице-президент Латвийской федерации деревообработки Кристапс Клаусс.

Как сообщалось, президент США Доналд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и обложил 25-процентной таможенной пошлиной импортные сталь и алюминий. Канада, которая является крупнейшим поставщиком этих материалов Америке, уже заявила о том, что ее ответ на это будет твердым и четким. ЕС тоже обещает не оставить без ответа введение тарифов.

В подкасте Клаусс прокомментировал ситуацию следующим образом: "С одной стороны, Европа должна дать ответ, потому что так это происходит - "тариф за тариф, зуб за зуб". Но посмотрим с точки зрения рациональности, которая не помешала бы и в мышлении ЕС. Эта рациональность ужасно проста. Военная промышленность США израсходует этот алюминий или сталь максимум на 5-10 % от того, что выпускают местные производители. В то же время производство стали и алюминия в США не может конкурировать по ценам с Китаем или Бразилией. И тут есть два варианта: делать вид, что в мире все будет хорошо и в порядке, а тогда тебе до лампочки, есть ли у тебя местная промышленность или ты покупаешь, где подешевле. А тут придет ковид или война, и мы внезапно обнаружим, насколько мы слабы. [..] Американцы с этими сталью и алюминием стреляют себе в ногу в нормальном коммерческом народном хозяйстве, но в то же время выстраивают оборону для своей военной промышленности, чтобы в час "икс" у них была местная промышленность. Этому должна учиться и Европа".

При этом эксперт заметил, что в целом "тарифные войны" совершенно не выгодны для мирового народного хозяйства в целом.

"Есть расчеты, что в среднем для одной американской семьи все эти тарифы - если они будут такими, как Трамп сказал изначально, - обойдутся в дополнительные 800 долларов налогов в год: им придется столько платить из-за тарифов. Я забыл, сколько было в среднем для европейского гражданина, но отдельно был расчет даже для Латвии.  Каждый из нас станет беднее на 400 евро. Часть из этого - реальные деньги, а часть - виртуальные, речь идет о ВВП. Это будет очень болезненно", - добавил Клаус.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Латвия должна быть готова к тому, что ситуация в мировой политической среде меняется и более ничто уже не будет прежним, сказала в телефонном разговоре премьер-министр Эвика Силиня, комментируя агентству LETA дальнейшее сотрудничество с США как стратегическим партнером.

Латвия должна быть готова к тому, что ситуация в мировой политической среде меняется и более ничто уже не будет прежним, сказала в телефонном разговоре премьер-министр Эвика Силиня, комментируя агентству LETA дальнейшее сотрудничество с США как стратегическим партнером.

Читать
Загрузка

«Советская система экзаменов пока отмене не подлежит»: жителя Латвии тревожит ситуация в образовании

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

В редакцию LA.LV пришло письмо читателя, в котором он делится размышлениями об образовании в Латвии. Свое настоящее имя он раскрыть не пожелал, скрывшись под псевдонимом - Курземниекс.

В редакцию LA.LV пришло письмо читателя, в котором он делится размышлениями об образовании в Латвии. Свое настоящее имя он раскрыть не пожелал, скрывшись под псевдонимом - Курземниекс.

Читать

Ночь будет холодной; а чего ожидать от воскресного дня?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снегопад, но температура воздуха значительно снизится, согласно прогнозу метеорологов.

В ночь на воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снегопад, но температура воздуха значительно снизится, согласно прогнозу метеорологов.

Читать

На реках образуются ледовые заторы; грозят ли Латвии наводнения?

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Рижанка предложила способ, как избавиться от бомжей в транспорте; что об этом думают в Rīgas satiksme?

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Пользователь соцсети "Х" с ником Nenormamma опубликовала пост с предложением своего варианта, как можно было бы решить проблему неприятных пассажиров в общественном транспорте.

Пользователь соцсети "Х" с ником Nenormamma опубликовала пост с предложением своего варианта, как можно было бы решить проблему неприятных пассажиров в общественном транспорте.

Читать

Политолог: я опасаюсь вспышки неадекватных эмоций в Латвии накануне перемирия в Украине

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

"Что делает иногда игрок после проигрыша в напряженном матче, в том числе в хоккее, теннисе или столь близком мне бадминтоне? Да, разбивает ракетку, ломает клюшку, пинает рекламные баннеры, выпускает агрессию, дает волю эмоциям. И болельщики делают то же самое. Я и сам так грешил - и как игрок, и как болельщик, - хотя умом понимал, что это неприемлемо", - пишет в своем блоге политолог Кристиан Розенвалдс.

"Что делает иногда игрок после проигрыша в напряженном матче, в том числе в хоккее, теннисе или столь близком мне бадминтоне? Да, разбивает ракетку, ломает клюшку, пинает рекламные баннеры, выпускает агрессию, дает волю эмоциям. И болельщики делают то же самое. Я и сам так грешил - и как игрок, и как болельщик, - хотя умом понимал, что это неприемлемо", - пишет в своем блоге политолог Кристиан Розенвалдс.

Читать