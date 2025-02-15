«Средний житель Латвии станет беднее на 400 евро»: эксперт — о последствиях «тарифных войн»

Как сообщалось, президент США Доналд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и обложил 25-процентной таможенной пошлиной импортные сталь и алюминий. Канада, которая является крупнейшим поставщиком этих материалов Америке, уже заявила о том, что ее ответ на это будет твердым и четким. ЕС тоже обещает не оставить без ответа введение тарифов.

В подкасте Клаусс прокомментировал ситуацию следующим образом: "С одной стороны, Европа должна дать ответ, потому что так это происходит - "тариф за тариф, зуб за зуб". Но посмотрим с точки зрения рациональности, которая не помешала бы и в мышлении ЕС. Эта рациональность ужасно проста. Военная промышленность США израсходует этот алюминий или сталь максимум на 5-10 % от того, что выпускают местные производители. В то же время производство стали и алюминия в США не может конкурировать по ценам с Китаем или Бразилией. И тут есть два варианта: делать вид, что в мире все будет хорошо и в порядке, а тогда тебе до лампочки, есть ли у тебя местная промышленность или ты покупаешь, где подешевле. А тут придет ковид или война, и мы внезапно обнаружим, насколько мы слабы. [..] Американцы с этими сталью и алюминием стреляют себе в ногу в нормальном коммерческом народном хозяйстве, но в то же время выстраивают оборону для своей военной промышленности, чтобы в час "икс" у них была местная промышленность. Этому должна учиться и Европа".

При этом эксперт заметил, что в целом "тарифные войны" совершенно не выгодны для мирового народного хозяйства в целом.

"Есть расчеты, что в среднем для одной американской семьи все эти тарифы - если они будут такими, как Трамп сказал изначально, - обойдутся в дополнительные 800 долларов налогов в год: им придется столько платить из-за тарифов. Я забыл, сколько было в среднем для европейского гражданина, но отдельно был расчет даже для Латвии. Каждый из нас станет беднее на 400 евро. Часть из этого - реальные деньги, а часть - виртуальные, речь идет о ВВП. Это будет очень болезненно", - добавил Клаус.