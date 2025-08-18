Среди погибших 1.5-годовалая девочка: утренняя атака РФ на Харьков (ФОТО)

«Погибли три человека, среди которых девочка в возрасте 1,5 года, тело которой достали из-под завалов. 17 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы», — написал Синегубов в телеграме.

По его словам, пятиэтажный жилой дом атаковали четыре дрона типа «Герань-2».

«Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы. Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей. Аварийно-спасательная операция продолжается», — добавил Синегубов.

Он уточнил, что в Харькове повреждены 19 многоквартирных домов и 25 автомобилей.

