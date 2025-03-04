Спрудс: решение Трампа — это напоминание нам о том, что нужно увеличивать расходы на оборону

Спрудс отметил, что Европа уже неоднократно обсуждала различные сценарии, а шаг Трампа - это «напоминание о том, что нам нужно больше инвестировать в оборону», выразив уверенность, что соответствующие решения будут приняты. Он заявил, что осознание того, что Европа должна взять на себя больше ответственности, присутствует, и Европа ищет способы ускорить свои действия.

«Давайте не будем отрицать, что могут возникнуть проблемы, но все начинается с осознания этих рисков», - добавил министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Байба Браже («Новое единство») в эфире программы «Доброе утро» заявила, что пока не известны детали решения Трампа - какая именно помощь и в каком объеме приостановлена, поэтому комментировать пока рано.

Министр отметила, что Латвия будет консультироваться с Украиной и своими союзниками по поводу сложившейся ситуации.

Она также подчеркнула, что США были и остаются нашим стратегическим партнером, и в отношении стран Балтии и НАТО ничего не изменилось. Но Европа должна думать о собственной обороне, независимо от того, будет ли приостановлена военная помощь Украине.

Она также отметила, что дипломаты сейчас работают, «все делают свою работу, никто не спит на диване, но крики - это не способ помочь».