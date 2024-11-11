«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Латвийский союз охотников поэтому попросил поддержать издание «Справочника сопротивления», который получили все охотники в стране, начиная с приграничья.

Автор рекомендация — специалист по безопасности, научный сотрудник Рижского университета им. П. Страдиня Виталий Ракстиньш, сообщает Союз охотников в пресс-релизе. Он поясняет, что, хотя в первую очередь брошюра роздана именно охотникам, ее содержание предназначено для широкой читательской аудитории, для каждого лояльного жителя Латвии, который стремится укрепить безопасность страны и освоить новые навыки в этой сфере.

Закон о национальной безопасности гласит, что в случае военного вторжения гражданское население не только должно подчиняться указаниям латвийской армии, военнослужащих союзников и ответственных служб, должно не сотрудничать с агрессором (кроме случаев, когда отказ угрожает жизни и безопасности себя и близких) — закон также наделяет людей правом оказывать вооруженное сопротивление, поддерживать его, осуществлять гражданское неповиновение, противодействовать чужим, незаконным структурам власти и вооруженным подразделениям врага.

Жители страны — это часть системы обороны государства, но лишь часть населения должным образом обучена и подготовлена. Чтобы дать гражданским лицам больше понимания, как ведутся современные боевые действия и какова их роль в сопротивлении, нужно было собрать рекомендации для тех латвийцев, кто не имеет за плечами военной подготовки, не служил в Земессардзе или вообще не может служить, но хочет внести свой вклад в защиту страны путем ненасильственного сопротивления. Такие желающие стать частью движения сопротивления могут обращаться к латвийским военным, чтобы получить углубленное и адаптированное для них обучение.