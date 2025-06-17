Не нужно смотреть в хрустальный шар, чтобы знать, что будет. Достаточно посмотреть на заокеанского кумира Шлесерса – нынешнего президента США Дональда Трампа, на которого лидер партии «Латвия на первом месте» так по-детски хочет походить. Будет точно то же, что происходит с «угрозами» Трампа Путину. Даю ему две недели. Через две недели все будет по-прежнему. И так по кругу. Две недели, которые никогда не заканчиваются.

Даже ребенку ясно, что угрозы Шлесерса стабильности правительства Силини имеют такое же влияние, как действия суеверного хоккейного фаната у телевизора на исход матча, который он смотрит. Иди на кухню или не ходи, выключи телевизор или не выключай, это не имеет никакого отношения к тому, что происходит на поле. Точно так же Шлесерс может у памятника Свободы призывать народ к восстанию на латышском, русском или норвежском языке, но это не окажет никакого влияния на то, что происходит в здании на бульваре Бривибас, 36.

Воскресная акция Шлесерса продемонстрировала то, что многие и так уже подозревали. Способности Шлесерса «вывести народ на улицы» сильно переоценены, мягко говоря. Он не способен мобилизовать никакие массы. Рядом с ним на трибуне не стоит ни одного (подчеркиваю, ни одного) общественно признанного интеллектуала. Вспомним, что большевистская партия, организовавшая в 1917 году коммунистическую революцию в России, возглавлялась яркими, получившими отличное образование интеллектуалами.

Да, они тоже опирались на малообразованные, недовольные жизнью массы «трудящихся», но благодаря своему интеллектуальному блеску они смогли «загипнотизировать» эти массы и заставить их действовать по своим указаниям. Шлесерс опирается на те же слои населения, но с интеллектуальным гипнозом у него большие трудности.

...Можно только согласиться: этот огромный и недеспособный бюрократический аппарат, который олицетворяет 15 лет правления «Единства», основательно «надоел» обществу. И даже слово "надоел" не отражает всей той усталости, которая накопилась у людей за эти годы от бесконечного пустословия. От той болтовни, с которой мы сталкиваемся каждый раз, когда смотрим или слушаем интервью с каким-нибудь государственным чиновником.

Умение говорить долго и много, не говоря ничего по существу, в своем роде большое умение. Однако в целом следует признать, что пустословы больше не вдохновляют общество. Вдохновляют ли его «деятели» типа Шлесерса? Ответ на этот вопрос дают результаты выборов 7 июня и, в особенности, протестный митинг 15 июня у памятника Свободы. Хотя Шлесерс и получил в Риге больше всего голосов, он не одержал сокрушительной победы. Скорее наоборот. Чистое, бесспорное поражение по очкам, поскольку не потребовались никакие отдельные переговоры и консультации, чтобы стало ясно: Шлесерсу места в коалиции не будет.

В стране революционная ситуация, когда достаточно небольшой искры, чтобы разгорелся пожар народного гнева? Ответ дают те несколько сотен человек, которые по призыву Шлесерса собрались в центре Риги, чтобы «смести режим Силиньша в мусорную корзину истории». Очевидно, что они не способны на большее, чем погрозить кулаками в сторону Кабинета министров.

Почему? Почему в США оказалось достаточно большое количество избирателей, которые решили рискнуть и проголосовать за радикальные перемены, за революцию Трампа, а в Латвии на такое политическое предложение нет достаточного спроса?

Ответ лежит на поверхности. В США эти изменения, какими бы радикальными они ни были, не создают угрозы существованию или фундаментальных изменений в жизни, в то время как в Латвии любые более значительные изменения связаны с очень серьезными внешними угрозами. Риски несопоставимы. Поэтому в Латвии гораздо больше людей, чем в США, которые предпочитают «прожить этот критический период спокойно, ничего не меняя», а не «идти на радикальные изменения, несмотря на угрожающую геополитическую ситуацию».

Для большинства избирателей Трампа война в Украине – это что-то далекое, абстрактное и даже раздражающее (поскольку отвлекает энергию ненависти от главных противников – ненавистных демократов), но для большей части латвийского общества это близко, конкретно и пугающе. Путин для MAGA-трампистов является союзником в борьбе против уже упомянутых врагов (условного Байдена), в то время как в Латвии Путин воспринимается как лидер соседней страны, представляющий экзистенциальную угрозу, потенциальный виновник мировой войны.

В этой конструкции Шлесерс, независимо от того, что он сам и его единомышленники говорят и думают, находится в одном лагере с Путиным. То есть он является союзником величайшего врага Латвии, единственной существующей в настоящее время угрозы ее существованию. Есть ли будущее в латвийской политике у политического предложения, исходящего от такого союзника? Каждый может легко ответить на этот вопрос и сделать выводы.

Таким образом, единственным значимым вкладом Шлесерса и его партии в политику Латвии будет объективное укрепление правительства Силини и «режима» «Единства». Ведь враг моего врага (Путина/Трампа/Шлесерса) («Единство») – если не мой друг, то, по крайней мере, ситуативный союзник".