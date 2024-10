Способ Ватикана взаимодействовать с поп-культурой: символом Святого Престола стал аниме-маскот Луче. ФОТО

Маскот представляет собой девушку в желтом дождевике, символизирующем флаг Ватикана, с испачканными грязью ботинками. В ее глазах мерцают ракушки — отсылка к раковинам гребешка на пути святого Иакова, символу паломничества. На шее — паломнический крест.

Luce was inspired by the Catholic church's desire "to live even within the pop culture so beloved by our youth." She is planned to represent the Vatican City at Lucca Comics & Games in 2024, which will be the first time that the Vatican officially participates in a comic… pic.twitter.com/dtz1AGnuDr