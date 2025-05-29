Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Спекулянты подсуетились: билеты на молодежный Праздник песни уже продаются «с рук», но сильно дороже

Редакция PRESS 29 мая, 2025 18:16

Важно 0 комментариев

Прошло всего несколько часов с момента, как были распроданы все билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, а на сайтах объявлений уже появились спекулянты, предлагающие билеты — на этот раз по значительно завышенным ценам.

Например, на портале "ss.com" размещено объявление о продаже двух билетов на заключительный концерт праздника «Te-aust». Продавец просит за них 180 евро, что более чем в два раза превышает официальную цену билетов в этом секторе, установленную на сайте "www.bilesuparadize.lv".

Авторы других объявлений также предлагают билеты на заключительный концерт по цене, как минимум вдвое превышающей первоначальную стоимость в соответствующих секторах. В некоторых случаях предлагается обменять билеты на заключительный концерт на билеты на гала-концерт народных танцев «Es atvēru Laimas dārzu» или на современные танцевальные представления «Kastaņa puslode».

Организаторы праздника получили информацию, что в социальных сетях билеты на концерты пытаются продать и мошенники. В связи с этим жителей призывают быть бдительными и учитывать риск подделки билетов при покупке через частные объявления. Также рекомендуется не публиковать фотографии своих билетов в соцсетях.

Как ранее сообщалось, продажа билетов на различные мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи началась во вторник, но большинство билетов, включая билеты на заключительный концерт и его генеральную репетицию, уже распроданы.

Многие родители в социальных сетях выразили недовольство тем, что не успели купить билеты на концерты, в которых участвуют их дети. Организаторы поясняют, что, понимая желание родителей увидеть выступления своих детей, рассматривали возможность резервирования билетов для участников. Однако из-за ограниченной вместимости площадок, большого интереса со стороны общества и широкой аудитории праздника было принято решение выставить все билеты в открытую продажу.

В распространённом организаторами заявлении подчёркивается, что продажа билетов на Праздник песни и танца «всегда сопровождается эмоциями», поскольку спрос значительно превышает предложение. Также отмечается, что все концерты можно будет посмотреть по телевидению, а гала-концерт танцев будет транслироваться на экране на Домской площади в Риге. Кроме того, в программе Праздника предусмотрено несколько бесплатных мероприятий. XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии пройдёт в Риге с 5 по 13 июля.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 29.05.2025
Урсуле фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого и 1 миллион евро
Sfera.lv 20 минут назад
Латгалию опять зальет
Bitnews.lv 57 минут назад
Сейм не поддержал отставку премьер-министра Эвики Силини
Sfera.lv 1 час назад
Браже: Посольство Латвии в Москве законными методами собирает информацию о происходящем в России
Bitnews.lv 1 час назад
Политические партии рулили airBaltic хорошо
Bitnews.lv 2 часа назад
В Страдиня завершён ремонт отделения интенсивной терапии новорождённых
Bitnews.lv 3 часа назад
За 30 000 евро: ударим велопробегом по бездорожью
Sfera.lv 3 часа назад
Вслед за шахматами талибы запретили настольный футбол
Sfera.lv 3 часа назад

Плюсы готовой еды

Новости партнеров 19:17

Новости партнеров 0 комментариев

Сегодня мы дегустируем блюда из совершенно нового, только что появившегося предложения Meistara Marka. Это 28 блюд из латвийской и мировой кухни, среди которых мы обнаружили также вегетарианскую гастрономию и - чего не было раньше - ассортимент для праздничного стола!

Сегодня мы дегустируем блюда из совершенно нового, только что появившегося предложения Meistara Marka. Это 28 блюд из латвийской и мировой кухни, среди которых мы обнаружили также вегетарианскую гастрономию и - чего не было раньше - ассортимент для праздничного стола!

Читать
Загрузка

Рига поддерживает велопробег по Балтийскому пути: выделяется 30 000 евро

Спорт 18:42

Спорт 0 комментариев

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Читать

МИД Латвии: Данила Козловский и музыкант Slimus внесены в черный список. Гастроли отменяются

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) включила в список персон нон грата российского актёра и режиссёра Данилу Козловского, а также музыканта Вадима Мотылёва, известного под псевдонимом "Slimus".

Читать

Упал с вышки: в парке Дзинтари погиб молодой человек

ЧП и криминал 18:27

ЧП и криминал 0 комментариев

27 мая, во вторник, в Лесопарке Дзинтари упав в вышки погиб молодой мужчина, сообщает Delfi.

27 мая, во вторник, в Лесопарке Дзинтари упав в вышки погиб молодой мужчина, сообщает Delfi.

Читать

Глава Восточной клинической университетской больницы Риги подал в отставку

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) Нормунд Станевич подал в отставку, сообщили агентству LETA в администрации RAKUS.

Председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) Нормунд Станевич подал в отставку, сообщили агентству LETA в администрации RAKUS.

Читать

Минобороны РФ сдает подбитую на войне технику на металлолом

Мир 18:07

Мир 0 комментариев

Лоты о продаже десятков единиц подбитой российской военной техники в Ростовской области появились на портале "ГИС Торги", обратило внимание региональное издание. Торги запланированы на 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

Лоты о продаже десятков единиц подбитой российской военной техники в Ростовской области появились на портале "ГИС Торги", обратило внимание региональное издание. Торги запланированы на 30 июня, сообщает Deutsche Welle.

Читать