Спекулянты подсуетились: билеты на молодежный Праздник песни уже продаются «с рук», но сильно дороже

Например, на портале "ss.com" размещено объявление о продаже двух билетов на заключительный концерт праздника «Te-aust». Продавец просит за них 180 евро, что более чем в два раза превышает официальную цену билетов в этом секторе, установленную на сайте "www.bilesuparadize.lv".

Авторы других объявлений также предлагают билеты на заключительный концерт по цене, как минимум вдвое превышающей первоначальную стоимость в соответствующих секторах. В некоторых случаях предлагается обменять билеты на заключительный концерт на билеты на гала-концерт народных танцев «Es atvēru Laimas dārzu» или на современные танцевальные представления «Kastaņa puslode».

Организаторы праздника получили информацию, что в социальных сетях билеты на концерты пытаются продать и мошенники. В связи с этим жителей призывают быть бдительными и учитывать риск подделки билетов при покупке через частные объявления. Также рекомендуется не публиковать фотографии своих билетов в соцсетях.

Как ранее сообщалось, продажа билетов на различные мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи началась во вторник, но большинство билетов, включая билеты на заключительный концерт и его генеральную репетицию, уже распроданы.

Многие родители в социальных сетях выразили недовольство тем, что не успели купить билеты на концерты, в которых участвуют их дети. Организаторы поясняют, что, понимая желание родителей увидеть выступления своих детей, рассматривали возможность резервирования билетов для участников. Однако из-за ограниченной вместимости площадок, большого интереса со стороны общества и широкой аудитории праздника было принято решение выставить все билеты в открытую продажу.

В распространённом организаторами заявлении подчёркивается, что продажа билетов на Праздник песни и танца «всегда сопровождается эмоциями», поскольку спрос значительно превышает предложение. Также отмечается, что все концерты можно будет посмотреть по телевидению, а гала-концерт танцев будет транслироваться на экране на Домской площади в Риге. Кроме того, в программе Праздника предусмотрено несколько бесплатных мероприятий. XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии пройдёт в Риге с 5 по 13 июля.