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Мамой становятся все позже: рождаемость в Латвии на рекордно низком уровне, но лучше чем у соседей

tv3.lv 16 июля, 2025 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии наблюдается исторически низкий уровень рождаемости — в 2024 году на свет появилось всего 12 571 ребёнок, что на 13% меньше, чем годом ранее. Однако на фоне Литвы и Эстонии Латвия пока сохраняет относительное преимущество, свидетельствуют свежие данные Eurostat и Центрального статистического управления Латвии.

Коэффициент рождаемости в Латвии составляет около 1,5–1,6 ребёнка на женщину — это выше, чем в Литве (1,18) и Эстонии (около 1,36), но всё равно далеко от необходимого уровня в 2,1 для естественного воспроизводства населения.

На рождаемость давит целый комплекс факторов: высокая стоимость жизни, дефицит доступного жилья, карьерные приоритеты и рост возраста первых родов. В среднем в ЕС женщины впервые становятся матерями в возрасте почти 30 лет, в Латвии — немного раньше. Но тренд один: материнство откладывается и всё большее число родов происходит уже после 40.

«Быть мамой серьёзное решение, и многие откладывают его до “лучших времён”», — говорят эксперты. Но эти «лучшие времена» всё не наступают: нестабильность, цены, очереди в детские сады. В итоге каждая потенциальная мама взвешивает, потянет ли она ребёнка одна, даже если рядом есть семья.

Смертность в Латвии стабильно превышает рождаемость: в 2024 году умерло на 13 770 человек больше, чем родилось. Население продолжает сокращаться и к началу 2025 года составило всего 1,853 млн.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс считает, что семьи начнут решаться на детей только тогда, когда почувствуют стабильность: «Пособия, жильё, школа, доходы — тогда появятся и первенцы, и вторые дети». Пока же большинство семей ждёт.

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