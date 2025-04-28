Спасатели вытащили погибшего из водоема в Риге

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.