Погибшего передали сотрудникам полиции.
В этом году сотрудники ГПСС вытащили из водоёмов в общей сложности 40 пострадавших.
В воскресенье в Риге спасатели вытащили из водоема погибшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Погибшего передали сотрудникам полиции.
В этом году сотрудники ГПСС вытащили из водоёмов в общей сложности 40 пострадавших.
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.
Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов в социальной сети Twitter/X опубликовал видео, на кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme втягивают в нос с листа порошок белого цвета.
Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.
Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.
На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.