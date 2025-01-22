Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Сожгут и подавят танками? Почему шведы спешат продать леса в приграничной Латгалии (1)

Редакция PRESS 22 января, 2025 10:00

Важно 1 комментариев

«Я думаю, что это огромная возможность для Латвии - вернуть наши земли и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, комментируя в программе TV24 „News TOP“ новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

Уже сообщалось, что министр земледелия Армандс Краузе (ZZS) отметил в soctinet «X» (twitter), что Латвии следует использовать эту возможность и купить предлагаемые леса, добавив, что это вопрос национальных интересов, включая национальную безопасность и экономическую безопасность. Мнение Миерини в интервью TV24 схоже с мнением Краузе: «Это приграничная земля - в Латгалии. Это также вопрос национальной безопасности. Это, конечно, соответствует тому факту, что у нас также есть довольно амбициозные планы по укреплению границы в Латгалии как таковой. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно использовать. Вопрос в том, как лучше это сделать? Может быть, тем же фондом, например, может управлять Latvijas Valsts meži, у которого большой опыт в управлении лесами, чтобы это было безопаснее. Я думаю, мы должны искать решения».

В продолжении интервью ведущий программы TV24 Ансис Богустовс спросил председателя Сейма Миериня, не беспокоит ли ее «само событие», что шведы до сих пор инвестировали в долгосрочную перспективу и знали, что не смогут вырубить все леса и быстро получить прибыль, а теперь хотят продать эти лесные владения прямо на восточной границе нашей страны? «Следует ли понимать это как то, что это территория, которую могут потенциально оккупировать, поэтому не стоит держать там деньги - они будут заморожены?» - спросил Миериню ведущий программы TV24. На это спикер Сейма ответил, что «ни для кого не секрет, что Россия постоянно угрожает странам Балтии, угрожает Польше».

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить подобной ситуации. Я не знаю, чем обеспокоены шведы. Это может быть одним из аспектов того, что они боятся, беспокоятся. Не случайно в публичной сфере говорят о войне в [ближайшие] 4-5 лет. Конечно, все это нужно интерпретировать в контексте той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но в то же время я думаю, что для нас это возможность вернуть свои земли, территории и леса», - сказала Миериня, отвечая на вопрос, не хочет ли шведская компания Sodra продать принадлежащие ей леса в приграничном Латгальском регионе Латвии, поскольку эта территория может быть оккупирована в ближайшем будущем.

Уже сообщалось, что Sodra, крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа, планирует продать лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии, говорится в заявлении на сайте Sodra, сообщило 13 января агентство LETA. Sodra ищет потенциальных заинтересованных лиц, чтобы начать процесс продажи в этом году, говорится в заявлении группы.

Sodra владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых находится в Латвии.

«Оборот Sodra Forest Latvia Ltd, латвийского представителя группы Sodra, специализирующегося на лесоводстве и лесозаготовках, в 2023 году составил 3,887 млн евро, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году, однако компания получила убыток в размере 207 084 евро, тогда как годом ранее она получила прибыль.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 24 реакций
Комментарии (1) 24 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Шноре требует запретить украинским беженцам работать таксистами без знания госязыка (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

Оппозиционный депутат Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение) предложил поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающие обязательное знание латышского языка для украинцев, которые хотят работать водителями такси.

Оппозиционный депутат Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение) предложил поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающие обязательное знание латышского языка для украинцев, которые хотят работать водителями такси.

Читать
Загрузка

Синоптики не обрадовали прогнозом на выходные и сказали, когда придет весна (1)

Новости Латвии 13:45

Новости Латвии 1 комментариев

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Читать

Хочешь жить — плати! Ланга предлагает ввести налог для старых «колонистов» и новых приезжих (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

Читать

Силиня встретилась с будущим командиром генералом Пудансом: о чем говорили? (1)

Важно 13:32

Важно 1 комментариев

Необходимо продолжать развивать возможности роста военнослужащих профессиональной службы, а также обучение ополченцев, заявила в среду на встрече с будущим командиром Национальных вооруженных сил (НВС) Каспарсом Пудансом премьер-министр Эвика Силиня.

Необходимо продолжать развивать возможности роста военнослужащих профессиональной службы, а также обучение ополченцев, заявила в среду на встрече с будущим командиром Национальных вооруженных сил (НВС) Каспарсом Пудансом премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Каким будет бюджет Риги на этот год? Кирсис обещает городу развитие и безопасность (1)

Новости Латвии 13:28

Новости Латвии 1 комментариев

Бюджет Рижского самоуправления в этом году будет бюджетом развития и безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Бюджет Рижского самоуправления в этом году будет бюджетом развития и безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Читать

В Риге симфонический оркестр исполнит музыку из фильмов про Гарри Поттера (1)

История и культура 13:27

История и культура 1 комментариев

9 февраля на сценe Арены Рига состоится большой концерт «Hogwarts Magic Symphony», где украинский симфонический оркестр «Lords Of The Sound» исполнит самые яркие музыкальные моменты из всех частей легендарной киносаги, сообщает портал balticevents.info.

9 февраля на сценe Арены Рига состоится большой концерт «Hogwarts Magic Symphony», где украинский симфонический оркестр «Lords Of The Sound» исполнит самые яркие музыкальные моменты из всех частей легендарной киносаги, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Ринкевич призывает случай с дронами в аэропорту обсудить в Совете по национальной безопасности (1)

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 1 комментариев

Случай с обнаружением на прошлой неделе дронов над Рижским аэропортом будет обсуждаться в Совете по национальной безопасности (СНБ), сообщил в интервью изданию "Neatkarīgā rīta avīze" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Случай с обнаружением на прошлой неделе дронов над Рижским аэропортом будет обсуждаться в Совете по национальной безопасности (СНБ), сообщил в интервью изданию "Neatkarīgā rīta avīze" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать