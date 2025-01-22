Уже сообщалось, что министр земледелия Армандс Краузе (ZZS) отметил в soctinet «X» (twitter), что Латвии следует использовать эту возможность и купить предлагаемые леса, добавив, что это вопрос национальных интересов, включая национальную безопасность и экономическую безопасность. Мнение Миерини в интервью TV24 схоже с мнением Краузе: «Это приграничная земля - в Латгалии. Это также вопрос национальной безопасности. Это, конечно, соответствует тому факту, что у нас также есть довольно амбициозные планы по укреплению границы в Латгалии как таковой. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно использовать. Вопрос в том, как лучше это сделать? Может быть, тем же фондом, например, может управлять Latvijas Valsts meži, у которого большой опыт в управлении лесами, чтобы это было безопаснее. Я думаю, мы должны искать решения».

В продолжении интервью ведущий программы TV24 Ансис Богустовс спросил председателя Сейма Миериня, не беспокоит ли ее «само событие», что шведы до сих пор инвестировали в долгосрочную перспективу и знали, что не смогут вырубить все леса и быстро получить прибыль, а теперь хотят продать эти лесные владения прямо на восточной границе нашей страны? «Следует ли понимать это как то, что это территория, которую могут потенциально оккупировать, поэтому не стоит держать там деньги - они будут заморожены?» - спросил Миериню ведущий программы TV24. На это спикер Сейма ответил, что «ни для кого не секрет, что Россия постоянно угрожает странам Балтии, угрожает Польше».

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить подобной ситуации. Я не знаю, чем обеспокоены шведы. Это может быть одним из аспектов того, что они боятся, беспокоятся. Не случайно в публичной сфере говорят о войне в [ближайшие] 4-5 лет. Конечно, все это нужно интерпретировать в контексте той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но в то же время я думаю, что для нас это возможность вернуть свои земли, территории и леса», - сказала Миериня, отвечая на вопрос, не хочет ли шведская компания Sodra продать принадлежащие ей леса в приграничном Латгальском регионе Латвии, поскольку эта территория может быть оккупирована в ближайшем будущем.

Уже сообщалось, что Sodra, крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа, планирует продать лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии, говорится в заявлении на сайте Sodra, сообщило 13 января агентство LETA. Sodra ищет потенциальных заинтересованных лиц, чтобы начать процесс продажи в этом году, говорится в заявлении группы.

Sodra владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых находится в Латвии.

«Оборот Sodra Forest Latvia Ltd, латвийского представителя группы Sodra, специализирующегося на лесоводстве и лесозаготовках, в 2023 году составил 3,887 млн евро, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году, однако компания получила убыток в размере 207 084 евро, тогда как годом ранее она получила прибыль.