Созданное в Латвии приложение Solfeg.io получило главный приз на всемирном конкурсе стартапов

В конкурсе участвовало более 8000 стартапов из 135 стран, в финал вышло 21 предприятие.

Соучредитель и исполнительный директор платформы Том Гале информировал агентство LETA о том, что предприятие получило также премию в размере 20 тысяч долларов США на развитие технологической инфраструктуры.

Гале подчеркивает, что это награждение - важное событие не только для Solfeg.io и для экосистемы латвийских стартапов, но и для музыкальной индустрии в целом.

"Музыка, аналогично спорту, должна стать чем-то таким, чем люди занимаются регулярно и повседневно", - убежден Гале. Он подчеркивает, что награждение Solfeg.io поможет платформе поддерживать учителей музыки и еще более вдохновлять учащихся.

Гале поясняет, что платформа Solfeg.io предназначена для школьных уроков музыки, она помогает в классе осваивать и исполнять любимые песни учащихся, изучать теорию музыки и инструменты с помощью интерактивных занятий и тестов, в которых используется ИИ. Платформа адаптируется под музыкальный вкус и темп обучения учащегося, обеспечивает индивидуальное обучение и моментальную обратную связь.

На платформе сейчас зарегистрировано более 25 тысяч школ из более чем 100 стран мира, большинство клиентов - из США. Платформа помогает также вне школы освоить упрощенным способом игру на укулеле, фортепиано и гитаре.

Компания Solfegio зарегистрирована в 2017 году, ее основной капитал - 4480 евро, по информации сайта Firmas.lv. Тому Гале принадлежит 34,37% долей капитала, Лауме Казаке - 28,12%. Долями предприятия владеют еще 13 участников. В 2023 году оборот предприятия составлял 26 тысяч 506 евро, убытки - 46 тысяч 699 евро.