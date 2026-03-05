В документе подчеркивается, что Пекин будет противодействовать «сепаратистским силам», продвигающим так называемую независимость Тайваня, а также вмешательству внешних государств. Китайские власти заявили о намерении развивать мирные отношения между сторонами Тайваньского пролива и продвигать «великое дело воссоединения родины».

Кроме того, власти КНР планируют увеличить оборонные расходы на 7 процентов в 2026 году. По данным Reuters, это самый низкий темп роста военного бюджета страны за последние пять лет. Тем не менее по этому показателю Китай по-прежнему опережает другие государства Азии.

Как ранее писала The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин после кадровых чисток в высшем военном руководстве укрепил контроль над армией и расширил возможности для потенциальной операции против Тайваня. Однако, по данным издания, на данный момент Пекин делает ставку не на прямое военное вторжение, а на стратегию «комплексного принуждения».

В китайской риторике «сепаратистами Тайваня» называют политические силы и общественных деятелей на острове, которые выступают за формальное провозглашение независимости Тайваня от Китая.

Под «сепаратистскими силами» китайские власти обычно имеют в виду представителей Демократической прогрессивной партии (DPP).

Эта партия три раза подряд выиграла президентские выборы:

2016: кандидат ДПП Цай Инвэнь победила и стала президентом Тайваня.

2020: Цай Инвэнь переизбралась с 57,1% голосов.

2024: кандидат ДПП Лай Циндэ выиграл с 40,05% (третий срок подряд для ДПП).

В парламенте ДПП перешла от большинства к относительному лидерству оппозиции:

2016: ДПП впервые получила устойчивое большинство — 68 из 113 мест в Законодательном юане.

2020: ДПП сохранила большинство — 61 из 113.

2024: ДПП потеряла большинство, но осталась второй фракцией — 51 место (у Гоминьдана 52).