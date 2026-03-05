Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Китай пригрозил ударами по «сепаратистам Тайваня»: о чём это он? (1)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 10:24

Мир 1 комментариев

Самолеты КНР в тайваньском проливе.

Китай намерен «решительно подавлять» силы, выступающие за независимость Тайваня. Об этом говорится в докладе, представленном на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва — высшего законодательного органа страны, сообщает Reuters.

В документе подчеркивается, что Пекин будет противодействовать «сепаратистским силам», продвигающим так называемую независимость Тайваня, а также вмешательству внешних государств. Китайские власти заявили о намерении развивать мирные отношения между сторонами Тайваньского пролива и продвигать «великое дело воссоединения родины».

Кроме того, власти КНР планируют увеличить оборонные расходы на 7 процентов в 2026 году. По данным Reuters, это самый низкий темп роста военного бюджета страны за последние пять лет. Тем не менее по этому показателю Китай по-прежнему опережает другие государства Азии.

Как ранее писала The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин после кадровых чисток в высшем военном руководстве укрепил контроль над армией и расширил возможности для потенциальной операции против Тайваня. Однако, по данным издания, на данный момент Пекин делает ставку не на прямое военное вторжение, а на стратегию «комплексного принуждения».

В китайской риторике «сепаратистами Тайваня» называют политические силы и общественных деятелей на острове, которые выступают за формальное провозглашение независимости Тайваня от Китая.

Под «сепаратистскими силами» китайские власти обычно имеют в виду представителей Демократической прогрессивной партии (DPP). 

Эта партия три раза подряд выиграла президентские выборы: 

2016: кандидат ДПП Цай Инвэнь победила и стала президентом Тайваня.

2020: Цай Инвэнь переизбралась с 57,1% голосов.

2024: кандидат ДПП Лай Циндэ выиграл с 40,05% (третий срок подряд для ДПП).

В парламенте ДПП перешла от большинства к относительному лидерству оппозиции: 

2016: ДПП впервые получила устойчивое большинство — 68 из 113 мест в Законодательном юане.

2020: ДПП сохранила большинство — 61 из 113.

2024: ДПП потеряла большинство, но осталась второй фракцией — 51 место (у Гоминьдана 52).

Комментарии (1)
Главные новости

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать