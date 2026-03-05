Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Американцы потопили самый крупный корабль со Второй мировой — иранский дрононосец (1)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 12:03

Мир 1 комментариев

Иранский дрононосец Shahid Bagheri. Фото: Википедия, лицензия CC0.

Соединенные Штаты потопили иранский дрононосец Shahid Bahman Bagheri — самый крупный военный корабль, уничтоженный со времен Второй мировой войны. Как сообщает Die Welt, это судно водоизмещением около 42 тысяч тонн являлось первым в мире кораблем, предназначенным исключительно для перевозки ударных беспилотников, а также могло нести ракеты, вертолеты и даже небольшие корабли. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), потопление произошло в Персидском заливе вскоре после начала военной операции против Ирана 28 февраля.

Для сравнения: водоизмещение потопленного в 1941 году немецкого линкора «Бисмарк» превышало 50 тысяч тонн, а бывший флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», затонувший в Черном море в апреле 2022 года после украинской атаки, имел водоизмещение всего 11,5 тысячи тонн, пишет DW.

Всего с начала операции американские войска потопили или повредили более 20 кораблей иранских ВМС, сообщили в CENTCOM, опубликовав фотографии ударов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о торпедировании иранского судна в международных водах Индийского океана, а командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер отметил, что иранского флота больше нет в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

Тем временем представитель ВМС Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что страна полностью контролирует Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа, и любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть атакованными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Животные 17:41

Читать

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать