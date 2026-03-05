Для сравнения: водоизмещение потопленного в 1941 году немецкого линкора «Бисмарк» превышало 50 тысяч тонн, а бывший флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», затонувший в Черном море в апреле 2022 года после украинской атаки, имел водоизмещение всего 11,5 тысячи тонн, пишет DW.

Всего с начала операции американские войска потопили или повредили более 20 кораблей иранских ВМС, сообщили в CENTCOM, опубликовав фотографии ударов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о торпедировании иранского судна в международных водах Индийского океана, а командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер отметил, что иранского флота больше нет в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

Тем временем представитель ВМС Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что страна полностью контролирует Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа, и любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть атакованными.