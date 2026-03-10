В своем выступлении в понедельник Трамп заявил, что готов продолжать наносить удары по Ирану, если эта страна будет и дальше блокировать поставки нефти через Ормузский пролив. По словам высокопоставленного чиновника администрации, Трамп не прекратит войну, пока не добьется «удовлетворяющей победы», тем более что на стороне США военное преимущество.

По словам людей из близкого президенту США круга, Трамп порой удивляется тому, что Тегеран не сдается, пишет WSJ. В последние дни команда Трампа пришла к выводу, что им нужен более агрессивный план коммуникаций, чтобы убедить общественность в необходимости войны на фоне роста цен на бензин, с которым сталкиваются избиратели в США, цитирует изднаие своих собеседников.

Как напоминает WSJ, заявления Трампа о перспективах окончания войны в последние дни были противоречивы, что привело к резким скачкам цен на нефть.