Совет подтвердил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные - до 1 января 2028-го.

При этом будет запрещено вносить изменения в существующие контракты за исключением редких случаев, когда такое изменение не приведет к увеличению объемов поставок. Еще оно исключение будет сделано для некоторых государств ЕС, не имеющих выхода к морю, пострадавших от недавних изменений в маршрутах поставок, сообщается на сайте Совета ЕС.

Документ вводит систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы не допустить попадания российского топлива на внутренний рынок под видом транзита. При этом, говорится в проекте, получать разрешения на импорт газа нероссийского происхождения станет проще, а поставки газа из РФ будут сильнее зарегулированы на время переходного периода.

План предполагает, что все государства ЕС представят национальные планы диверсификации с описанием принимаемых мер и потенциальных проблем. Теперь документ должен быть согласован с Европарламентом.

После начала российского вторжения в Украину страны ЕС согласились с необходимостью как можно быстрей отказаться от импорта российского газа, однако на практике сделать этого не удавалось. Российский газ по-прежнему составляет около 13% импорта ЕС в 2025 году – это более 15 млрд евро в год, сообщили в Совете ЕС. В 2022 году объем импорта Евросоюзом газа из РФ составлял 45% от всего импорта газа в ЕС.