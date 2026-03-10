Соцсети подросткам оставили — теперь Британия берётся за сами платформы

Но итог голосования оказался неожиданным.

Прямой запрет депутаты отвергли, однако одновременно поддержали предложение правительства расширить полномочия государства по регулированию социальных платформ.

Теперь министр технологий может получить право:

• ограничивать доступ детей к соцсетям и чат-ботам

• вводить ограничения на использование VPN

• отключать «затягивающие» функции вроде автопрокрутки и бесконечной ленты

• менять возраст цифрового согласия

Именно алгоритмы и механики вовлечения сейчас вызывают наибольшую тревогу у политиков и родительских организаций. Критики считают, что платформы сознательно используют такие инструменты, чтобы удерживать подростков в приложениях как можно дольше.

Сторонники полного запрета утверждали, что родители фактически остаются один на один с технологическими компаниями. Однако противники жёстких мер предупреждали: если подросткам закрыть доступ к крупным платформам, они могут уйти в менее регулируемые части интернета.

В итоге парламент выбрал другой путь.

Соцсети для подростков в Британии оставили, но государство теперь может гораздо глубже вмешиваться в то, как именно работают сами платформы.