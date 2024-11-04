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Сотрудничать с США будем вне зависимости от того, кто придет к власти: парламентский секретарь МВД

© Lsm.lv 4 ноября, 2024 18:46

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Трамп или Харрис? Какова взаимосвязь между личностью нового американского лидера по вопросами безопасности стран Балтии? На этот вопрос в эфире Латвийского радио 4 ответил депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвии Игорь Раев.

«Я очень уважаю балтийские страны — это невероятные люди и невероятные лидеры. Спасибо вам большое за эти длительные и невероятные отношения. Мы хотим видеть сильное НАТО, и это то, что мы собираемся делать вместе». Это слова Трампа, сказанные им в апреле 2018 года, когда он принимал в Белом доме Раймонда Вейониса и его коллег — президентов Литвы и Эстонии.

Изменился за Трамп за минувшие 6 лет? «Нет, я так не думаю, — говорит Раев. — А вот что кардинально изменилось, так это глобальная внешнеполитическая ситуация. Повсеместно — от США до Грузии и Модовы — можно видеть резкую политическую поляризацию. Но все-таки я не верю, что приход Трампа к власти привел бы к таким радикальным переменам, как, например, выход США из НАТО».

По мнению эксперта, резкая критика Трампом стран Евросоюза, которых он, будучи президентом, называл «нахлебниками на шее у США»,имели свои положительные последствия — Европа начала увеличивать  финансирование своей обороны.

В отличие от Трампа, Камала Харрис кажется эксперту более предсказуемым кандидатом, поскольку «представляет собой стопроцентный продукт Демократической партии». Пока она осторожничает, но в случае своего избрания продемонстрирует стремительные решительные действия, предсказывает Раев.

В любом случае, США остаются для Европы критически важным стратегическим партнером, и нам нужно поддерживать с ними связи вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, убежден депутат.
Раев считает, что Европа должна использовать ту же стратегию, что и Россия, которая везде ищет «щели», чтобы перетянуть на свою сторону тех, кто пока еще относится к ней нейтрально. Точно так же и Европа должна разговаривать со всеми нейтральными партнерами, чтобы переубедить их и склонить на свою сторону.

Депутат высоко оценил усилия главы МИД Байбы Браже, заметив, что иногда «голоса маленьких стран звучат громче, потому что они ни с кем не разговаривают с позиции большого брата». 

Среди первоочередных проектов в области безопасности и сотрудничества с НАТО эксперт назвал развитие полигона в Селии и увеличение находящегося в Латвии канадского батальона до размеров бригады. Впрочем, количество солдат не является самоцелью. Главное — не количество, а качество бойцов, подчеркнул эксперт.

Что касается закупки Хаймерсов и других видов оружия, которые должны поступить на вооружение Латвии, то соответствующие договоры заключены, но придется какое-то время подождать: «Мы не единственные в очереди за Хаймерсами. Они будут, но не завтра», — сказал Раев. 

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