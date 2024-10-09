Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 9. Октября Завтра: Elga, Elgars, Helga

Сотни тысяч на одного человека: сколько Национальная служба здравоохранения тратит на компенсируемые лекарства?

Редакция PRESS 9 октября, 2024 12:41

Важно 0 комментариев

Максимальная сумма, выделенная на компенсируемые лекарства одному пациенту, в 2023 году составила 654 144 евро, говорится в отчете Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о финансировании здравоохранения.

На презентации отчета директор НСЗ Арис Каспаранс пояснил, что в данном случае речь идет о назначенных в общем порядке медикаментах, а не индивидуально выделенной компенсации. Препараты помогают пациенту обеспечить полноценную жизнь.

"Речь идет не о том, каковы эти затраты, а о том, каковы клинические выгоды от этих препаратов", - отметил Каспаранс, добавив, что эффективность затрат на конкретные медикаменты доказана.

Всего в прошлом году на компенсируемые медикаменты и устройства было израсходовано 257,63 млн евро. 731 868 пациентам выписано 7 299 607 рецептов, средние расходы НСЗ на один рецепт составили 35,3 евро.

В свою очередь в порядке индивидуальной компенсации пациенты получили медикаменты на общую сумму 2 836 330 евро, при этом максимальная индивидуальная компенсация составила 14 228 евро, что является максимальным размером.

Отчет НСЗ содержит информацию не только о важнейших затратах и другую статистику услуг здравоохранения, но и позволяют рассмотреть эти данные по регионам.

НСЗ отмечает, что в настоящее время публично доступны данные о двух важных сферах системы здравоохранения - лабораторных исследованиях и компенсируемых государством лекарствах.

При этом продолжается работа над добавлением новых данных, чтобы в будущем обеспечить доступность информации о расходовании бюджетных средств на оказание амбулаторных и стационарных услуг.

С этими данными в дальнейшем смогут ознакомиться и использовать их в своей работе учреждения и организации здравоохранения, поставщики медицинских услуг, аптеки, а также они могут быть полезны средствам массовой информации, исследователям и студентам для изучения различных тем, отметили в НСЗ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Этот город умер»: знаменитый лиепайчанин уехал за границу

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

«Прощай, Лиепая!» Музыкант и организатор концертов Луи Фонтейн покинул город ветров, грустно попрощавшись с ним, пишет LA.lv.

«Прощай, Лиепая!» Музыкант и организатор концертов Луи Фонтейн покинул город ветров, грустно попрощавшись с ним, пишет LA.lv.

Читать
Загрузка

«Пацифисты мы» — только 5% студентов хотят служить в армии

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

В организации обязательного призыва на службу государственной обороны необходимы улучшения, заявил Латвийский студенческий союз. Он провел среди студентов опрос с целью выяснить их готовность к военной службе. Многие заявили, что не могут найти достаточно информации о службе горсобороны и поэтому не готовы на нее поступать, сообщает Латвийское радио 4, пишет LSM+.

В организации обязательного призыва на службу государственной обороны необходимы улучшения, заявил Латвийский студенческий союз. Он провел среди студентов опрос с целью выяснить их готовность к военной службе. Многие заявили, что не могут найти достаточно информации о службе горсобороны и поэтому не готовы на нее поступать, сообщает Латвийское радио 4, пишет LSM+.

Читать

Лиана Ланга ответила Гунтису Боярсу, который считает, что в Латвии «пахнет расизмом»

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Вчера мы публиковали пост Гунтиса Боярса, который считает, что требования к работающим курьерами иностранцам о соблюдении гигиенических требований и знании государственного языка попахивают расизмом. 

Вчера мы публиковали пост Гунтиса Боярса, который считает, что требования к работающим курьерами иностранцам о соблюдении гигиенических требований и знании государственного языка попахивают расизмом. 

Читать

Мясо, персики, сметана: чего ждать от цен в ближайшем будущем

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Такие разные латвийцы: одни покупают продукты только по скидкам, другие не замечают роста цен. Статистика отмечает снижение потребительских цен в августе, а также падение цен на топливо. Неужели тиски цен ослабнут? - думают жители. Хорошо бы, ведь скоро отопительный сезон... Мы узнавали, чего ждать от цен в ближайшем будущем.

Такие разные латвийцы: одни покупают продукты только по скидкам, другие не замечают роста цен. Статистика отмечает снижение потребительских цен в августе, а также падение цен на топливо. Неужели тиски цен ослабнут? - думают жители. Хорошо бы, ведь скоро отопительный сезон... Мы узнавали, чего ждать от цен в ближайшем будущем.

Читать

Хозяину выставят счет на несколько тысяч. Возможно, ремонтировать балконы будут принудительно

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

Одним из самых актуальных на сегодняшний день вопросов – причем не только для Даугавпилса, но и для других городов Латвии – остается ремонт балконов, пишет даугавпилсский портал Grani. 

Одним из самых актуальных на сегодняшний день вопросов – причем не только для Даугавпилса, но и для других городов Латвии – остается ремонт балконов, пишет даугавпилсский портал Grani. 

Читать

Гибридная война на границах нашей страны продолжается: президент

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

На границах нашей страны и наших союзников продолжается гибридная война, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя задержание нелегальных иммигрантов и их перевозчиков в Айзкраукльском крае.

На границах нашей страны и наших союзников продолжается гибридная война, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя задержание нелегальных иммигрантов и их перевозчиков в Айзкраукльском крае.

Читать

Ryanair вводит важное правило для пассажиров

Новости Латвии 14:40

Новости Латвии 0 комментариев

Ирландский перевозчик Ryanair, известный своими достаточно жесткими ограничениями для пассажиров, планирует внедрить новое правило. Оно может не понравиться любителям путешествовать бюджетными авиалиниями, сообщает The Irish News.  
Так, перевозчик планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации. 

Ирландский перевозчик Ryanair, известный своими достаточно жесткими ограничениями для пассажиров, планирует внедрить новое правило. Оно может не понравиться любителям путешествовать бюджетными авиалиниями, сообщает The Irish News.  
Так, перевозчик планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации. 

Читать