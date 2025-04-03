Солнце останется, но тепло уйдёт: погода на пятницу

Погода останется сухой и преимущественно солнечной, возможны лишь редкие облака.

Ночью будет дуть слабый западный ветер, во многих местах сменившийся на северный. Температура воздуха ранним утром опустится до +1..+6 градусов.

Днем северо-западный ветер усилится порывами до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов на побережье до +11..+12 градусов местами в Латгалии и Земгале.

В пятницу в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем северо-западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха утром опустится до +4 градусов, днем ​​не превысит +8 градусов.