Солнце или дождь? Прогноз погоды на конец недели

© LETA 18 сентября, 2025 15:27

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии ожидается порывистый ветер, временами выглянет солнце, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет в Видземе. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 9-13 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет +11…+16 градусов.

В пятницу местами, преимущественно на востоке страны, пройдет кратковременный дождь, на северо-востоке возможны грозовые ливни. Порывы западного ветра составят 10-15 м/с, а температура воздуха не превысит +15…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, временами небо будет проясняться. Юго-западный ветер перейдет в западный, его порывы составят до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет около +15 градусов, днем - до +18 градусов.

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

