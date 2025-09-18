Солнце или дождь? Прогноз погоды на конец недели

Ночью в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет в Видземе. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 9-13 метров в секунду, на побережье возможны порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет +11…+16 градусов.

В пятницу местами, преимущественно на востоке страны, пройдет кратковременный дождь, на северо-востоке возможны грозовые ливни. Порывы западного ветра составят 10-15 м/с, а температура воздуха не превысит +15…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, временами небо будет проясняться. Юго-западный ветер перейдет в западный, его порывы составят до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет около +15 градусов, днем - до +18 градусов.