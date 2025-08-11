Солнце, дожди и грозы в один день: прогноз погоды на вторник

Ночь пройдет преимущественно без осадков, хотя облачность усилится. Будет дуть слабый западный ветер. Минимальные температуры составят +10...+14 градусов, на побережье - до +17 градусов.

Днем периодически будет светить солнце, дождевые облака больше затронут Видземе, возможны грозы. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада-северо-запада, во время гроз ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.

В Риге 12 августа будет переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Слабый или умеренный западный, юго-западный перейдет в северо-западный. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов, в пригородах - до +11 градусов. Днем температура поднимется до +21, +22 градусов.