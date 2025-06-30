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Сократим 40 чиновников и выйдем из бюро мер и весов: Министерство экономики начинает экономить

© LETA 30 июня, 2025 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

При пересмотре административных процессов в ведении Министерства экономики (МЭ) Латвии планируется сократить штат на 40 должностей, оптимизируя расходы на вознаграждения, командировки, информационно-коммуникационные технологии, а также хозяйственные услуги, сообщили в министерстве.

МЭ подготовило предложения, которые в целом позволят сэкономить около 9,5 миллиона евро.

Также планируется отказаться от отдельных статистических отчётов, пересмотреть объемы обучающих и информационных мероприятий, а также оценить целесообразность расходов на участие в международных организациях — в том числе предполагается выход из Международного бюро мер и весов. В этой части экономия составит более 1,2 миллиона евро.

Одновременно с этим, в целях более эффективного использования государственных ресурсов и снижения административной нагрузки на граждан, министерство уже реализовало ряд инициатив. В ближайшие годы Министерство экономики и подведомственные учреждения — в том числе Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции и Центральное статистическое управление — планируют переезд в единый офисный комплекс в Риге. Это позволит в долгосрочной перспективе сократить административные расходы.

Кроме того, министерство приняло ряд мер по сокращению бюрократии в строительной сфере и упрощению процедур для предпринимателей и жителей. Были внесены поправки в нормативные акты, сокращающие сроки согласования строительных проектов и выдачи технических условий, а также упрощено участие общества в строительных процессах.

Введены послабления для строительства частных домов, установлены исключения, при которых для сдачи в эксплуатацию объектов в совместной собственности больше не требуется согласие всех владельцев. Также усовершенствована Строительная информационная система (BIS), что обеспечило более удобный документооборот и прозрачность процессов, отмечают в МЭ.

Министерство также указывает, что для более эффективного использования бюджетных средств была проведена реорганизация — объединены девять подведомственных капитальных обществ, что стало одним из крупнейших проектов по реструктуризации государственных предприятий за последние годы. Эта инициатива позволит сократить государственные расходы, устранить дублирование функций и снизить административную нагрузку.

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