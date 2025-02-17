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Собаки на пляже: где им можно гулять?

«Вести» 17 февраля, 2025 09:52

Юридическая консультация 0 комментариев

Долгие годы шли дискуссии о том, почему на пляже Рижского взморья нельзя гулять с собаками, которые, как известно, - друг человека. И вот юрмальские власти приняли решение – в пользу песиков. А голоса недовольных двуногих звучат все громче...

Новые веяния не всем пришлись по душе. По традиции многие рижане в выходные дни или даже вечером после работы выезжают в Юрмалу, чтобы пройтись вдоль моря по песочку, подышать живительным морским воздухом. А в субботу-воскресенье и в праздничные дни можно наблюдать сплошной поток горожан, плотной вереницей бредущих вдоль моря. И вдруг... 

За и против

«Выехали в одну из теплых суббот в Юрмалу погулять, взяли с собой подругу с внуком. Сошли с электрички в Дубулты и хотели пройти пешком до Дзинтари, - написала рижанка Светлана КОРНЕВА. - И что мы увидели? По пляжу носятся собаки разного размера. Ладно бы гуляли на поводках, а то бежит на тебя такой огромный пес - и не знаешь, чего от него ждать. Кто хозяин, есть ли он - непонятно...»

«Разве разрешили гулять с собаками на юрмальском пляже? Поднималась по тропинке в дюны, и вдруг из-за кустов вышел большой черные пес. Один. Пасть открыта, зубы торчат, слюна течет. У меня так ноги и подкосились, - рассказала Илона, жительница Олайне. - Потом слышу свист – хозяин подозвал пса, и тот убежал. Но полминуты страха я испытала...»

«Слышал, что собакам разрешили гулять по пляжам в Майори, Дзинтари. А кто будет убирать экскременты четвероногих, которые, как известно, «где хочу пописаю, где хочу покакаю»? – вопрошает юрмалчанин Игнат. – Приедут рижане летом семьями, расстелят полотенца-покрывала на песочке, дети с лопатками начнут куличики печь из песка. А там... Фу!»

Разрешение Юрмальской городской думы выгуливать собак на пляже с 1 ноября по 31 марта имеет немало сторонников (в основном не жителей Юрмалы) и, наверное, столько же противников. Первые рассказывают, что были лишены приятных прогулок с детьми и щенками, потому что, выезжая к морю с детьми, вынуждены были оставить собаку дома или запереть в машине, что тоже плохо.

«Собака – член семьи, и просто сердце разрывается, когда уезжаем из дома на целый день на прогулку, а пес остается взаперти и довольствуется двумя выгулами во дворе по полчаса-часу, - поделились обидой рижане Кристина и Роберт. – Поэтому на море с детьми ездим украдкой раз в месяц, а в другие выходные выезжаем с нашим Греем в лес. Спасибо, что разрешили хотя бы зимой приезжать с собаками на пляж...»
«Уже везде в Европе, в том же Вильнюсе, с собаками пускают и в кафе, и в торговые центры, в парки, - возмущается владелец таксы Олег. - А у нас как в каменном веке, нельзя - и все...»

Правила смягчили

Так можно гулять с Рексами, Бимами и Честерами по золотому песочку Юрмальского пляжа?

Теперь в осенне-зимний сезон, когда отдыхающие не загорают на пляже и не купаются в море, а именно с 1 ноября по 31 марта, пляжи Юрмалы открыты для четвероногих. Так решило местное самоуправление. В этот период года разрешено находиться с собакой на пляжах Юрмалы и совершать пляжные прогулки. 
Возможность пребывания на пляже с домашними животными в осенне-зимний период предусмотрена в поправках к обязательным правилам Юрмальской городской думы от 28 сентября 2023 года № 24 «Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмалы», вступившие в силу 24 сентября 2024-го. 

Поправки внесены на основании коллективного заявления жителей «О возможности выгула собак на пляжах Юрмалы», которое поступило в Юрмальскую городскую администрацию 30 января 2024-го. Поправки были одобрены Юрмальской городской думой и вступили в силу 24 сентября прошлого года...

Будьте аккуратны!

Депутаты Юрмальской думы легализовали прогулки с псами и песиками, рассчитывая на понимание и воспитание не столько собачек, разумеется, сколько их владельцев. 

(!) ВНИМАНИЕ! Собака должна находиться на поводке. И, конечно (об этом даже неудобно напоминать собачникам), за домашним любимцем надо убирать. И это правило действует не только на Юрмальском пляже, а повсеместно.

Но с 1 апреля по 31 октября собакам запрещено находиться на пляже, в этот период здесь нельзя выгуливать домашних животных и купать их. Запрет введен в связи с тем, что в этот период пляж посещает большое количество отдыхающих, и важно обеспечить санитарную чистоту, соблюдать требования гигиены и поддерживать качество воды для купания, а также не создавать угрозы безопасности людей. 

Надзор за соблюдением обязательных правил осуществляет Юрмальская муниципальная полиция. Стражи порядка теперь могут составить протокол и наложить штраф не за выгул собачки на пляже, а за выгул без поводка или не убранную за питомцем кучку.

Против милых собачек никто ничего не имеет, а вот многие хозяева возмущают своим пофигизмом. Типа «Моя собака не кусается» - это когда пес гуляет без поводка, или «За что я плачу налоги, пусть дворники убирают!» - это когда собачка опорожняет желудок, а хозяин, будто не замечая этого, продолжает неспешно прогуливаться.

Уважайте себя, окружающих и не компрометируйте свою собачку: ей тоже неприятно, когда на нее окружающие косо смотрят..

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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