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Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Редакция PRESS 25 октября, 2024 13:39

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Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Реформы в государственном управлении необходимы и должны постепенно осуществляться уже сейчас, считает СЗК.

На заседании по сотрудничеству в понедельник, 28 октября, СЗК инициирует дискуссию о том, чтобы поставить перед каждым министерством задачу провести как минимум одну функциональную реформу в центральном аппарате министерства или в подведомственных учреждениях. Это приведет к тому, что одновременно будет реализовано не менее 14 реформ.

В рамках такой реформы перед каждым министерством будет поставлена задача оценить свои структуры, процессы и функции, чтобы выявить дублирование, избыточные процедуры или признаки неэффективности.

По мнению СЗК, в ходе реформы можно изыскать возможности для экономии бюджетных средств, например, пересмотрев условия договоров с внешними поставщиками услуг или отказавшись от ненужных функций.

По мнению СЗК, начало целенаправленной работы по реформе государственного управления даст возможность упорядочить деятельность министерств и подведомственных им учреждений, снизить бюрократизм, повысить прозрачность, уменьшить административную нагрузку и сэкономить средства государственного бюджета.

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