Ремонтировали улицу Гертрудес - все было сделано наперекосяк и теперь приходится переделывать. Успеют ли до начала холодов - неизвестно, но вряд ли! Ремонт дорог на многих участках затянулся и это снова создает пробки, которые станут еще больше, когда наступят заморозки.

Но если дороги худо-бедно ремонтируются, то с мостами - просто беда. Чего стоит только заплатки в пешеходной части Вантового моста! И это 21-й век, столица страны Евросоюза!

Но если Вантовый мост еще обещают когда-нибудь починить, то отдельные маленькие мосты-путепроводы мэр Кирсис предлагает снести. Первый на очереди - путепровод на улице Алтонавас, который, как считает градоначальник, ремонту не подлежит. Его, мол, легче и быстрее снести.

Ну что тут скажешь? Я могу лишь присоединиться к позиции партии "Стабильности!", которая считает, что легче и быстрее, а главное - лучше для города будет снести эту коалицию недоперемен в Риге. Надеюсь, это и произойдет уже через 8 месяцев - на очередных выборах в столичную думу!"