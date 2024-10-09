Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 9. Октября Завтра: Elga, Elgars, Helga

Сносить — мосты, памятники — вот лозунг нынешней Рижской думы. Строить то когда начнем? Андрей Козлов (2)

Редакция PRESS 9 октября, 2024 08:50

Важно 2 комментариев

"Даже люди с ироничным характером и острым юмором, когда речь идет о нынешних руководителях Риги, перестают смеяться. Им больше точно не смешно! Город доведен до ручки, причем, за что бы нынешняя горе-коалиция перемен не бралась - всюду провал!- пишет член партии"Стабильности!" Андрей Козлов.

Ремонтировали улицу Гертрудес - все было сделано наперекосяк и теперь приходится переделывать. Успеют ли до начала холодов - неизвестно, но вряд ли! Ремонт дорог на многих участках затянулся и это снова создает пробки, которые станут еще больше, когда наступят заморозки.

Но если дороги худо-бедно ремонтируются, то с мостами - просто беда. Чего стоит только заплатки в пешеходной части Вантового моста! И это 21-й век, столица страны Евросоюза!

Но если Вантовый мост еще обещают когда-нибудь починить, то отдельные маленькие мосты-путепроводы мэр Кирсис предлагает снести. Первый на очереди - путепровод на улице Алтонавас, который, как считает градоначальник, ремонту не подлежит. Его, мол, легче и быстрее снести.

Ну что тут скажешь? Я могу лишь присоединиться к позиции партии "Стабильности!", которая считает, что легче и быстрее, а главное - лучше для города будет снести эту коалицию недоперемен в Риге. Надеюсь, это и произойдет уже через 8 месяцев - на очередных выборах в столичную думу!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 31 реакций
Комментарии (2) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Обещал расстрелять прохожих: в Валмиере полиция задержала человека с оружием (2)

Важно 12:04

Важно 2 комментариев

В Валмиере задержан мужчина за угрозу расстрелять прохожих, сообщает старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

В Валмиере задержан мужчина за угрозу расстрелять прохожих, сообщает старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Читать
Загрузка

«Пахнет расизмом!» Возникает вопрос: неужели мы такая мелкая нация, что нужно бояться и унижать других? (2)

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 2 комментариев

В минувшие недели бурю мнений в социальных сетях вызвали видеоролики, в которых сотрудники различных компаний по доставке еды прикасаются к продуктам, предназначенным для клиентов, люди выражают обеспокоенность санитарными требованиями к этим курьерам, жалоб становится все больше... Журналист Гунтис Боярс делится своими мыслями на эту тему на портале LA.lv.

В минувшие недели бурю мнений в социальных сетях вызвали видеоролики, в которых сотрудники различных компаний по доставке еды прикасаются к продуктам, предназначенным для клиентов, люди выражают обеспокоенность санитарными требованиями к этим курьерам, жалоб становится все больше... Журналист Гунтис Боярс делится своими мыслями на эту тему на портале LA.lv.

Читать

Премьер рассказала, зачем нужно государственное финансирование партий (2)

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 2 комментариев

Государственное финансирование политических партий можно корректировать, но оно должно оставаться стабильным, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня.

Государственное финансирование политических партий можно корректировать, но оно должно оставаться стабильным, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Здесь вам не филармония! На рок-концерте в Риге зрители теряли сознание (2)

ЧП и криминал 11:30

ЧП и криминал 2 комментариев

Посещение массового мероприятия закончилось обмороком. На прошлых выходных несколько посетителей одного из рижских клубов потеряли сознание прямо во время концерта. Некоторые из них жаловались на плохую вентиляцию. Что пошло не так, выясняла корреспондент LSM+ Юлия Бите.

Посещение массового мероприятия закончилось обмороком. На прошлых выходных несколько посетителей одного из рижских клубов потеряли сознание прямо во время концерта. Некоторые из них жаловались на плохую вентиляцию. Что пошло не так, выясняла корреспондент LSM+ Юлия Бите.

Читать

Литовец сорвал крупнейший джекпот в истории лотерей в странах Балтии (2)

Для настроения 11:15

Для настроения 2 комментариев

Лотерейный билет Eurojackpot, купленный в литовском Кедайняе принес его владельцу ошеломляющий выигрыш в размере почти 81 миллиона евро, сообщает литовское общественное СМИ.

Лотерейный билет Eurojackpot, купленный в литовском Кедайняе принес его владельцу ошеломляющий выигрыш в размере почти 81 миллиона евро, сообщает литовское общественное СМИ.

Читать

Ураган «Милтон» может привести к катастрофическим последствиям (2)

Мир 11:00

Мир 2 комментариев

Около пяти миллионов человек получили приказ об эвакуации. Ожидается, что ураган "Милтон" достигнет юго-западного побережья Флориды к вечеру среды по местному времени.

Около пяти миллионов человек получили приказ об эвакуации. Ожидается, что ураган "Милтон" достигнет юго-западного побережья Флориды к вечеру среды по местному времени.

Читать

Журналист: Трамп тайно поддерживал связь с Путиным (2)

Мир 10:45

Мир 2 комментариев

В новой книге Боба Вудворда "Война" говорится, что Дональд Трамп мог семь раз общаться с Владимиром Путиным за последние четыре года и как минимум один раз с начала 2024 года.

В новой книге Боба Вудворда "Война" говорится, что Дональд Трамп мог семь раз общаться с Владимиром Путиным за последние четыре года и как минимум один раз с начала 2024 года.

Читать