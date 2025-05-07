«Планка, которую глобальный ритейлер может преодолеть одним шагом, для малого требует огромных усилий. Это как если бы мне с ростом 1,69 м пришлось соревноваться в прыжках в высоту с моим другом Вили, чей рост 1,96 м», — сравнивает президент Латвийской торговой ассоциации (LTA) Хенрик Данусевич.

В обществе и политических кругах всё активнее обсуждается возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания в Латвии. Эта инициатива рассматривается как необходимый шаг для реального снижения цен на продукты для потребителей и уменьшения повседневных расходов домохозяйств, одновременно улучшая доступность продуктов питания, с учётом опыта других стран Европейского Союза (ЕС). В нынешней экономической ситуации, когда многие семьи сталкиваются с ростом расходов на жизнь, вопрос доступности продуктов становится критически важным. Снижение НДС подчёркивается как прямой и эффективный способ уменьшения конечной стоимости продуктов и облегчения финансовой нагрузки на потребителей.

«Важно отметить, что более чем в 20 странах ЕС уже введена пониженная ставка НДС на продукты питания. Опыт этих стран показывает, что пониженная ставка чаще всего находится в диапазоне от 5% до 10%. Такой подход широко применяется, чтобы ощутимо снизить затраты населения на продукты питания и обеспечить доступ к основным продуктам».

На вчерашнем собрании LTA 5 мая торговцы обсудили возможности снижения цен на продукты питания в Латвии. Единственным эффективным и быстрым решением считается применение практики ЕС — снижение НДС на продукты питания (за исключением алкоголя). Это не только существенно увеличит доступность продуктов и качественного питания для населения Латвии, но и поспособствует росту объёмов продаж, так как сократятся покупки продуктов за границей, например, в Польше, где ставка НДС составляет 5%. В настоящее время сниженный НДС на продукты действует в 20 странах ЕС, включая Люксембург — 3%, Мальту, Хорватию, Венгрию, Италию и Францию — 6%.

Экономисты и аналитики отмечают, что снижение НДС может иметь как положительные, так и потенциально негативные последствия. Положительный эффект включает прямое снижение цен на продукты питания, увеличение реальной покупательной способности домохозяйств, снижение социальной напряженности, а также возможное стимулирование потребления. В то же время, возможные риски связаны с влиянием на доходы государственного бюджета и необходимостью гарантировать, что снижение НДС не будет использовано производителями для повышения цен, а ритейлерами — для увеличения маржи, чтобы конечный потребитель действительно почувствовал выгоду.

На данный момент необходимо возобновить активные дискуссии между представителями правительства, экономическими экспертами и отраслевыми ассоциациями, чтобы тщательно взвесить все аргументы «за» и «против», учитывая опыт других стран ЕС и прогнозируя возможное влияние на экономику в целом, с основной целью — добиться реального снижения цен на продукты питания для потребителей. Окончательное решение по изменению ставки НДС на продукты обсуждается в Латвии с 2005 года, когда LTA впервые совместно с Министерством экономики предложила этот вопрос Сейму. Однако до сих пор решение так и не принято.

Мы призываем принять такое решение, чтобы обществу не приходилось отказываться от других благ, гарантированных Европейским Союзом его жителям. Сейчас ради экономии на продуктах 9% опрошенных экономят на культурных мероприятиях, 8% — на путешествиях, по 6% — на спортивной активности и услугах красоты. Снижение НДС на продукты — это важный вопрос, решение которого напрямую повлияет на повседневные расходы каждого жителя Латвии. Это был бы хороший подарок каждому гражданину к 35-летию восстановления независимости Латвии.