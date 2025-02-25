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Снизить расходы, взять в долг или повысить налоги? Правительство ищет средства на оборону

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

По данным на прошлый год, Латвия находилась на 4-м месте из стран НАТО по доле ВВП, выделяемой на нужды обороны. Однако уже со следующего года расходы на оборону придется увеличить до 4%, а в последующие годы — до 5%. Откуда планируется взять средства? Об этом в студии программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал министр финансов Арвил Ашераденс.

«Наиболее вероятный сценарий — до 2028-го года достичь 5% от ВВП [расходов на оборону]. Сейчас мы думаем, как лучше всего это сделать», — сообщил он.

Ашераденс указал на три возможных источника дополнительных средств для этой отрасли. 

Первый — сокращение госрасходов. «У правительства множество программ. Есть такие, которые трогать нельзя — например, выплата пенсий, расходы на обслуживание процентов, или оборона — там мы ничего не будем уменьшать. Что касается остальных программ, то тут есть два подхода. Мы можем либо просто на 5 процентов уменьшить расходы, либо принять более сложные структурные решения — объединить различные агентства и службы или вообще отказаться от некоторых функций. Первый вариант быстрый, второй потребует больше времени», — рассуждает министр.

Он признал, что с призывом сократить госрасходы хотя бы на 5% социальные партнеры правительства — предпринимательские организации — выступали еще при составлении бюджета 2024 года.

Второй гипотетический источник дополнительных средств на оборону — госдолг. Но тут надо считаться с тем, что если взять в долг больше, то и платить по процентам придется больше, а эти расходы уже достигают почти 500 млн евро в год. По мнению Ашераденса, в вопросе поиска денег на оборону возможны и какие-то общие финансовые решения на уровне Евросоюза, и страны Балтии, вероятно, обратятся по этому поводу к Еврокомиссии.

Наконец, третий источник доходов — повышение налогов. Впрочем, признал Ашераденс, здесь никакой детализации нет.

По его словам, в марте начнется процесс составления бюджета следующего года, а до апреля правительство должно обсудить его приоритеты. За это время, вероятно, и надо будет решить, за счет чего сокращать расходы.

В передаче Латвийского радио Labrīt политик на эту же тему заявил: «Сейчас Министерство финансов в качестве приоритетного способа [по достижению упомянутых 5% от ВВП] сокращение правительственных расходов. О повышении налогов пока не говорим, но это последний резерв на случай, если не достигнем этой цели».

В 2025 году финансирование обороны должно составить 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП). Но, как заявил ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, в ближайшие годы доля этих расходов должно быть увеличено до 4% от ВВП. Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП. В «Утренней панораме» Э. Ринкевич допустил, что расходы могут оказаться ближе к пяти процентам, чем к четырем. При этом он полагает, что для достижения цели придется сократить расходы в других сферах.

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