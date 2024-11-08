Снимут детективный фильм о строительстве Rail Baltica

Режиссер Карлис Лесиньш начинает расследование, чтобы выяснить, почему проект Rail Baltica так сильно отстает от графика и превышает бюджет.

Путешествуя по всем странам-участницам, он встречается с чиновниками, проектировщиками, строителями, бизнесменами, военными и людьми, через чьи владения будут проходить будущие поезда Rail Baltica.

«Ходит много слухов и теорий о том, кто виноват в том, что проект задерживается и страны Балтии рискуют потерять финансирование Европейского союза. Это может быть Россия или Китай, а может быть бюрократия или неспособность стран Балтии договориться о том, как управлять проектом», - говорят авторы фильма.

Фильм пытается ответить на вопрос, что произойдет, если этот проект века не будет реализован, особенно в то время, когда Европа находится в состоянии войны, а железнодорожная инфраструктура имеет огромное значение для обороны стран Балтии и Европейского союза.