Снег и ливень! У циклона «Борис» ужасный характер: куда лучше не ехать в ближайшие четыре дня

«В этих регионах в настоящее время объявлен красный уровень предупреждения о дожде, который может вызвать наводнение, а также о снеге и ветре.

Будьте осторожны при поездках в этот регион и следите за самой свежей информацией!" – передают латвийские синоптики в социальных сетях.

Согласно прогнозам погоды в Чехии и Польше, в некоторых районах этих стран в течение следующих четырех дней количество осадков может составить до 400 литров на квадратный метр, а в Австрии и Словакии – около 200 литров. Культурные мероприятия, запланированные на эти выходные, были отменены в четырех странах из-за циклона «Борис».

Водоудерживающие сооружения, в основном резервуары возле плотин, были освобождены от воды, чтобы справиться с этими исключительными дождями. В Польше оповещения нацелены на юг страны, особенно на города, расположенные на реке Одер, такие как Вроцлав и Ополе.

«Существует реальный риск локального наводнения с пятницы по воскресенье», — предупредила польская метеорологическая служба.