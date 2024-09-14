Снег и ливень! У циклона «Борис» ужасный характер: куда лучше не ехать в ближайшие четыре дня

«В этих регионах в настоящее время объявлен красный уровень предупреждения о дожде, который может вызвать наводнение, а также о снеге и ветре.
Будьте осторожны при поездках в этот регион и следите за самой свежей информацией!" – передают латвийские синоптики в социальных сетях.
Согласно прогнозам погоды в Чехии и Польше, в некоторых районах этих стран в течение следующих четырех дней количество осадков может составить до 400 литров на квадратный метр, а в Австрии и Словакии – около 200 литров. Культурные мероприятия, запланированные на эти выходные, были отменены в четырех странах из-за циклона «Борис».
Водоудерживающие сооружения, в основном резервуары возле плотин, были освобождены от воды, чтобы справиться с этими исключительными дождями. В Польше оповещения нацелены на юг страны, особенно на города, расположенные на реке Одер, такие как Вроцлав и Ополе.
«Существует реальный риск локального наводнения с пятницы по воскресенье», — предупредила польская метеорологическая служба.
⚠️Eiropas centrālajos un DA raj. ciklona Boris ietekmē gaidāmi ekstremāli laikapstākļi, spēkā sarkanās pakāpes brīdinājumi par lietu, kas var izraisīt plūdus, kā arī sniegu un vēju️❄️ Ceļojot uz šo reģionu, esiet piesardzīgi un sekojiet aktuālajai informācijai!#meteoalarm pic.twitter.com/aw4WZiTItG— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 13, 2024