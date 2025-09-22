Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

«Сначала был взрыв»: дом загорелся из-за солнечных панелей

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 08:30

Важно 0 комментариев

Неправильно установленные солнечные панели могут вызвать не только проблемы с выработкой электроэнергии, но, как оказалось, и пожар. С таким несчастьем столкнулся житель Лиелварде, когда загорелась крыша его дома, сообщает «Degpunktā».

В будний день в Лиелварде вспыхнула крыша двухэтажного дома. Жители округа рассказывают, что всё началось со взрыва, а вскоре прибыли пожарные.
«Я услышал шум, грохот. Не мог понять, что случилось. Вышел на улицу — понял, что взрывается шифер», — сказал очевидец.

Житель дома успел эвакуироваться, однако во время тушения он отчаянно пытался вернуться обратно, предположительно, чтобы спасти личные вещи. Эта понятная, но неосторожная попытка мешала пожарным, и полиция была вынуждена удерживать мужчину, чтобы не подвергать опасности его жизнь и жизнь других.

Причину возгорания подтвердили правоохранительные органы — пожар площадью 80 квадратных метров на крыше вызвало короткое замыкание из-за ошибочно установленных солнечных панелей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:00 22.09.2025
Уголовное дело и бронежилеты: поставщика армии поймали на уклонении
Bitnews.lv 1 минуту назад
Трамп: да защищу я вас, защищу, не бойтесь…
Sfera.lv 22 минуты назад
Латвия: метровую щуку после фотосессии выпустили на волю
Sfera.lv 34 минуты назад
Астрономическая осень приходит с облаками и ветром
Bitnews.lv 1 час назад
Германия: избавим Балтику от бомб
Sfera.lv 3 часа назад
США: крутость свободы слова
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: а не понизить ли нам налоги?
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: первые заморозки…
Sfera.lv 4 часа назад

США выделили Латвии почти половину годового оборонного бюджета за последние годы

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

Читать
Загрузка

Диманта: «Какого пса российские граждане должны к нам ездить?»

Выбор редакции 09:51

Выбор редакции 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 09:41

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать

Армии поставят бронежилеты семилетней давности? Один из поставщиков с уголовным делом

Важно 09:40

Важно 0 комментариев

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

Читать

Понедельник будет облачным и прохладным

Новости Латвии 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Канада, Австралия и Британия признали Палестинское государство

Мир 09:01

Мир 0 комментариев

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Читать

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

Важно 08:30

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Читать