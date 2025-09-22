«Сначала был взрыв»: дом загорелся из-за солнечных панелей

В будний день в Лиелварде вспыхнула крыша двухэтажного дома. Жители округа рассказывают, что всё началось со взрыва, а вскоре прибыли пожарные.

«Я услышал шум, грохот. Не мог понять, что случилось. Вышел на улицу — понял, что взрывается шифер», — сказал очевидец.

Житель дома успел эвакуироваться, однако во время тушения он отчаянно пытался вернуться обратно, предположительно, чтобы спасти личные вещи. Эта понятная, но неосторожная попытка мешала пожарным, и полиция была вынуждена удерживать мужчину, чтобы не подвергать опасности его жизнь и жизнь других.

Причину возгорания подтвердили правоохранительные органы — пожар площадью 80 квадратных метров на крыше вызвало короткое замыкание из-за ошибочно установленных солнечных панелей.