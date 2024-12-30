Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Сможет ли Украина выдержать еще один год войны?

© BBC 30 декабря, 2024 14:45

Важно 0 комментариев

Украина проигрывает на поле боя. Многие солдаты устали и истощены после трех лет войны. Возникает вопрос — может ли страна продержаться еще один год?

Украинские силы продолжают противостоять российскому наступлению на востоке. Но они почти окружены около Курахово, где в последние недели наблюдаются ожесточенные бои.

Минометное подразделение «Черная стая» пытается предотвратить окружение украинских войск в Курахово. Россияне наступают с трех сторон.

Мы встречаемся с командой в доме, где они отдыхают после боев. Это — не простые солдаты. Среди них — веганский шеф-повар, механик, веб-разработчик и художник. Группа людей с нон-комформистскими взглядами. Некоторые называют их анархистами. Они все пошли воевать добровольцами.

Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу он думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам борьбы.

Все они знают, что избранный президент США Дональд Трамп хочет покончить с войной. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин тоже дали понять, что они готовы к переговорам, но представить себе работающую сделку почти невозможно.

Пока что это только переговоры о переговорах.

Сурт не сбрасывает со счетов намерения Трампа.

«Он весьма амбициозный человек, и я думаю, он попытается сделать это», — говорит военный. Но он опасается того, каким может быть результат переговоров.

«Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, — многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто».

Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел — переговоры или продолжать бороться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать бороться».

Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия — «и конфликт вернется через год-другой».

Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он более чем готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, — «это просто профессиональный риск».

Художник Давид считает Трампа очень непредсказуемым. «Он может оказаться как очень хорошим, так и очень плохим для Украины», — говорит он.

Подразделение проводит одну неделю на передовой, а затем неделю отдыхает. Но даже во время отдыха они продолжат тренироваться, так как, по словам военных, это помогает им сохранять мотивацию.

В морозном поле они прорабатывают навыки стрельбы из минометов. Недавно к команде присоединился Денис, который добровольно покинул свой безопасный дом в Германии.

«Я задал себе вопрос — смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» — говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и приму удар».

Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, — более 400 тыс. человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.

«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно истощены — так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», — говорит Денис.

В Днепре, третьем по величине городе Украины, тоже заметно чувство усталости. Он регулярно становится мишенью российских ракет и дронов. Сирены военной тревоги звучат регулярно, днем и ночью. Когда они молчат, украинцы пытаются найти какое-то чувство нормальности в эти ненормальные времена — и, например, ходят в театр.

Дневное представление юмористической пьесы «Семья Кайдаш» все равно напоминает о войне — минутой тишины, чтобы вспомнить погибших, за которой следует украинский гимн.

Но некоторые зрители признаются, что они надеются на более продолжительное облегчение. Людмила говорит мне: «К сожалению, нас стало меньше. Мы получаем помощь, но ее недостаточно, — поэтому нам нужно сесть за стол переговоров».

«Простого решения не существует. Много наших солдат убиты. Они боролись за что-то — за наши территории. Но я хочу, чтобы война закончилась», — вторит ей Ксения.

Сильнее всего призывают к перемирию те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий. В убежище неподалеку от театра, которое располагается в бывшем студенческом общежитии, четыре пожилые женщины вспоминают оставленные ими дома.

87-летняя Валентина говорит, что они приехали без всего, но им предоставили обувь, одежду и еду. По ее словам, с ними обращаются хорошо, но «в гостях хорошо, а дома лучше».

Ее дом находится на территории, которую сейчас оккупировала Россия. Все четыре женщины хотят мирных переговоров. Но 89-летняя Мария говорит, что не знает, как обе стороны смогут «посмотреть друг другу в глаза после ада, который они устроили».

Она добавляет: «Уже очевидно, что никто не выиграет на поле боя, так что нам нужны переговоры».

Если переговоры состоятся, этим женщинам, возможно, придется пожертвовать больше других — ведь Украина возможно, будет вынуждена уступить территории ради мира.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Даукштс: словацкий и венгерский премьеры начинают влиять на общеевропейскую политику безопасности

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

Читать
Загрузка

Мокрое место: синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь

Новости Латвии 17:05

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером 31 декабря будет переменная облачность, местами на востоке ожидаются кратковременные осадки в виде снега, сообщают прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером 31 декабря будет переменная облачность, местами на востоке ожидаются кратковременные осадки в виде снега, сообщают прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Граждане России и Латвии везли через границу вещи с запрещенной символикой

Мир 16:45

Мир 0 комментариев

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

Читать
Загрузка

На смотровой башне в Синих горах Огре повесился мужчина

Важно 16:25

Важно 0 комментариев

Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

Читать

Дело ушло в суд: отец и мачеха 10 лет измывались над дочерью, это могло повлиять на ее психику

ЧП и криминал 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать

С чего бы это: в уходящем году выросло желание латвийцев эмигрировать в западные страны

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Читать

«Китай, Афганистан, Россия и Латвия»: как это мы попали в этот топ от Apple Censorship?

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

Читать