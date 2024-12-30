Сможет ли Украина выдержать еще один год войны?

Украинские силы продолжают противостоять российскому наступлению на востоке. Но они почти окружены около Курахово, где в последние недели наблюдаются ожесточенные бои.

Минометное подразделение «Черная стая» пытается предотвратить окружение украинских войск в Курахово. Россияне наступают с трех сторон.

Мы встречаемся с командой в доме, где они отдыхают после боев. Это — не простые солдаты. Среди них — веганский шеф-повар, механик, веб-разработчик и художник. Группа людей с нон-комформистскими взглядами. Некоторые называют их анархистами. Они все пошли воевать добровольцами.

Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу он думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам борьбы.

Все они знают, что избранный президент США Дональд Трамп хочет покончить с войной. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин тоже дали понять, что они готовы к переговорам, но представить себе работающую сделку почти невозможно.

Пока что это только переговоры о переговорах.

Сурт не сбрасывает со счетов намерения Трампа.

«Он весьма амбициозный человек, и я думаю, он попытается сделать это», — говорит военный. Но он опасается того, каким может быть результат переговоров.

«Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, — многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто».

Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел — переговоры или продолжать бороться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать бороться».

Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия — «и конфликт вернется через год-другой».

Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он более чем готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, — «это просто профессиональный риск».

Художник Давид считает Трампа очень непредсказуемым. «Он может оказаться как очень хорошим, так и очень плохим для Украины», — говорит он.

Подразделение проводит одну неделю на передовой, а затем неделю отдыхает. Но даже во время отдыха они продолжат тренироваться, так как, по словам военных, это помогает им сохранять мотивацию.

В морозном поле они прорабатывают навыки стрельбы из минометов. Недавно к команде присоединился Денис, который добровольно покинул свой безопасный дом в Германии.

«Я задал себе вопрос — смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» — говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и приму удар».

Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, — более 400 тыс. человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.

«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно истощены — так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», — говорит Денис.

В Днепре, третьем по величине городе Украины, тоже заметно чувство усталости. Он регулярно становится мишенью российских ракет и дронов. Сирены военной тревоги звучат регулярно, днем и ночью. Когда они молчат, украинцы пытаются найти какое-то чувство нормальности в эти ненормальные времена — и, например, ходят в театр.

Дневное представление юмористической пьесы «Семья Кайдаш» все равно напоминает о войне — минутой тишины, чтобы вспомнить погибших, за которой следует украинский гимн.

Но некоторые зрители признаются, что они надеются на более продолжительное облегчение. Людмила говорит мне: «К сожалению, нас стало меньше. Мы получаем помощь, но ее недостаточно, — поэтому нам нужно сесть за стол переговоров».

«Простого решения не существует. Много наших солдат убиты. Они боролись за что-то — за наши территории. Но я хочу, чтобы война закончилась», — вторит ей Ксения.

Сильнее всего призывают к перемирию те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий. В убежище неподалеку от театра, которое располагается в бывшем студенческом общежитии, четыре пожилые женщины вспоминают оставленные ими дома.

87-летняя Валентина говорит, что они приехали без всего, но им предоставили обувь, одежду и еду. По ее словам, с ними обращаются хорошо, но «в гостях хорошо, а дома лучше».

Ее дом находится на территории, которую сейчас оккупировала Россия. Все четыре женщины хотят мирных переговоров. Но 89-летняя Мария говорит, что не знает, как обе стороны смогут «посмотреть друг другу в глаза после ада, который они устроили».

Она добавляет: «Уже очевидно, что никто не выиграет на поле боя, так что нам нужны переговоры».

Если переговоры состоятся, этим женщинам, возможно, придется пожертвовать больше других — ведь Украина возможно, будет вынуждена уступить территории ради мира.