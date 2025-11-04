Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смертельное ДТП на Румбуле: сбита женщина — в темноте без светоотражателей

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 12:44

Важно 0 комментариев

На границе Риги и Румбулы Ропажского края, на улице Гранита, водитель Citroen сбил пожилую женщину. По словам очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу, не убедившись в безопасности, в момент интенсивного движения, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

В пятницу вечером на границе Риги и Румбулы водитель «Ситроена» не заметил на дороге 87-летнюю женщину. Произошло столкновение, в результате которого пенсионерка осталась лежать на асфальте.

«Я ехал в сторону улицы Крустпилс, увидел припаркованный там «квадроцикл». Заметил женщину, переходившую дорогу наискосок. Я ещё подумал, что встречному водителю придётся резко затормозить, но, подъехав, увидел, что она уже лежит. Она ни на что не смотрела», — рассказывает очевидец.

Пожилая женщина была в тёмной одежде и без светоотражающих элементов. Сообщается, что её было трудно заметить на дороге: «Я надеялся, что она остановится на середине дороги. У неё был капюшон на голове, она просто шла. Она была ещё жива, но сотрудники «скорой» сказали, что она не могла двигаться».

К сожалению, травмы оказались слишком серьёзными: женщина скончалась на месте происшествия. На этом участке дороги есть автобусная остановка и заправка, но пешеходных переходов нет. В начале октября там также произошла серьёзная авария. Велосипедист был сбит и позже скончался в больнице.

«Мы находимся на улице Гранита, в промышленной зоне. Вокруг нет жилых домов. Рядом с нами ярко освещённая автозаправочная станция и предприятия. Если пешеход в таких условиях передвигается без светоотражателей, это, к сожалению, заканчивается трагически», — говорит Оскарс Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения Департамента безопасности дорожного движения Латвии.

По факту трагического происшествия полиция возбудила уголовное дело, все обстоятельства произошедшего еще будут выясняться, однако уже сейчас ясно, что водителю Citroen предстоит нелегкая жизнь.

«К сожалению, в данном случае всё закончилось плохо для водителя, ведь он тоже страдает – психологическая травма очень сильная. Даже если кто-то случайно кого-то убил. Это чувство останется на всю жизнь. Ответственность лежит на всех членах общества – мы должны быть ответственными и наказывать тех, кто незаметен», – говорит эксперт по безопасности дорожного движения CSDD.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

