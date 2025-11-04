Смертельное ДТП на Румбуле: сбита женщина — в темноте без светоотражателей

В пятницу вечером на границе Риги и Румбулы водитель «Ситроена» не заметил на дороге 87-летнюю женщину. Произошло столкновение, в результате которого пенсионерка осталась лежать на асфальте.

«Я ехал в сторону улицы Крустпилс, увидел припаркованный там «квадроцикл». Заметил женщину, переходившую дорогу наискосок. Я ещё подумал, что встречному водителю придётся резко затормозить, но, подъехав, увидел, что она уже лежит. Она ни на что не смотрела», — рассказывает очевидец.

Пожилая женщина была в тёмной одежде и без светоотражающих элементов. Сообщается, что её было трудно заметить на дороге: «Я надеялся, что она остановится на середине дороги. У неё был капюшон на голове, она просто шла. Она была ещё жива, но сотрудники «скорой» сказали, что она не могла двигаться».

К сожалению, травмы оказались слишком серьёзными: женщина скончалась на месте происшествия. На этом участке дороги есть автобусная остановка и заправка, но пешеходных переходов нет. В начале октября там также произошла серьёзная авария. Велосипедист был сбит и позже скончался в больнице.

«Мы находимся на улице Гранита, в промышленной зоне. Вокруг нет жилых домов. Рядом с нами ярко освещённая автозаправочная станция и предприятия. Если пешеход в таких условиях передвигается без светоотражателей, это, к сожалению, заканчивается трагически», — говорит Оскарс Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения Департамента безопасности дорожного движения Латвии.

По факту трагического происшествия полиция возбудила уголовное дело, все обстоятельства произошедшего еще будут выясняться, однако уже сейчас ясно, что водителю Citroen предстоит нелегкая жизнь.

«К сожалению, в данном случае всё закончилось плохо для водителя, ведь он тоже страдает – психологическая травма очень сильная. Даже если кто-то случайно кого-то убил. Это чувство останется на всю жизнь. Ответственность лежит на всех членах общества – мы должны быть ответственными и наказывать тех, кто незаметен», – говорит эксперт по безопасности дорожного движения CSDD.