Смена власти в Литве: социал-демократы выиграли первый тур выборов

Социал-демократы набрали более 20% голосов избирателей. Второе место сначала занимала партия «Заря Немана» Ремигиюса Жемайтайтиса, но в процессе подсчета уступила его правящей партии консерваторов «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» во главе с действующим премьер-министром Ингридой Шимоните.

Четвертое место занял Союз демократов «Во имя Литвы», пятое — Союз крестьян и зеленых.

Пятипроцентный барьер также преодолело Движение либералов, пишет Delfi.

Явка составила 52,06%. В выборах принимало участие 14 партий и одна коалиция.

На вероятную смену правительства в Литве указывали предвыборные соцопросы. Социологи предсказывали, что за оппозицию были готовы проголосовать 15-18% избирателей.

Как писала корреспондент Би-би-си Оксана Антоненко, это будет первая реальная смена власти в балтийском регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В первом туре распределялось 70 мест в литовском Сейме, голосование еще по 71 мандату пройдет 27 октября. В нем примут участие партии, занявшие первые два места.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте в интервью телекомпании LRT сказала, что уже видит возможных партнеров по коалиции, упомянув партию «Во имя Литвы», а также Союз крестьян и зеленых.

Отвечая на вопрос о возможности коалиции с консерваторами, она сказала: «Думаю, в этом не будет необходимости».

Блинкевичюте также заявила, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

«Я думаю, что наши избиратели, наши люди сказали, что они хотят некоторых изменений», — сказала она.

Окончательное распределение мандатов в парламенте Литвы будет объявлено через две недели, 27 октября, после второго тура парламентских выборов в большинстве одномандатных округов.