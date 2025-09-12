Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Случайно вышло? Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

12 сентября, 2025 15:25

Scanpix/ REUTERS/Yurii Kovalenko

Принц Гарри неожиданно приехал в Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь восстановлению тысяч военнослужащих, получивших тяжелые ранения в трехлетней войне против России, пишет The Guardian.

Во время визита принц и команда его фонда Invictus Games намерены представить новые инициативы по поддержке и реабилитации раненых, конечная цель которых — обеспечить помощь во всех регионах страны.

Ранее в этом году было подсчитано, что в результате войны в Украине уже 130 тысяч человек получили инвалидность. Теперь правительство поставило реабилитацию через спорт в центр своей политики помощи ветеранам.

Герцог Сассекский в интервью Guardian в поезде по пути в Киев сказал: "Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать показывать человеческое лицо этой войны и то, что переживают ее участники. Мы должны не давать людям забывать об этом. Я надеюсь, что эта поездка поможет приблизить понимание происходящего, ведь очень легко притупить восприятие происходящих событий".

Представитель британской монархии отметил, что приехал по приглашению Ольги Рудневой, основателя и руководителя львовского центра Superhumans, где лечат раненых ампутантов. Принц Гарри посещал этот центр в апреле, но случайно встретил ее пару месяцев назад в США.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

