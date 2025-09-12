Случайно вышло? Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Во время визита принц и команда его фонда Invictus Games намерены представить новые инициативы по поддержке и реабилитации раненых, конечная цель которых — обеспечить помощь во всех регионах страны.

Ранее в этом году было подсчитано, что в результате войны в Украине уже 130 тысяч человек получили инвалидность. Теперь правительство поставило реабилитацию через спорт в центр своей политики помощи ветеранам.

Герцог Сассекский в интервью Guardian в поезде по пути в Киев сказал: "Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать показывать человеческое лицо этой войны и то, что переживают ее участники. Мы должны не давать людям забывать об этом. Я надеюсь, что эта поездка поможет приблизить понимание происходящего, ведь очень легко притупить восприятие происходящих событий".

Представитель британской монархии отметил, что приехал по приглашению Ольги Рудневой, основателя и руководителя львовского центра Superhumans, где лечат раненых ампутантов. Принц Гарри посещал этот центр в апреле, но случайно встретил ее пару месяцев назад в США.