Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Киеву

По данным национального энергетического оператора Украины, Словакия в одностороннем порядке расторгла договор о взаимопомощи в аварийных ситуациях. Компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале во вторник, 17 марта, что получила от словацкого оператора SEPS уведомление о прекращении действия этого контракта с мая.

"Причины, по которым коллеги упраздняют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства", - подчеркивается в заявлении.

По данным "Укрэнерго", для украинской стороны никаких изменений после решения словацкого оператора не ожидается, поскольку аварийные поставки электроэнергии из Словакии осуществлялись "довольно редко и в очень ограниченных объемах". Последний подобный случай был в январе, когда сотни тысяч жителей Киева остались без электричества из-за российских обстрелов.

На коммерческие поставки электроэнергии решение словацкой компании не повлияет. "Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов", - указал далее украинский оператор.

Словацкая сторона уже неоднократно публично предупреждала Украину о прекращении аварийных поставок электроэнергии, напомнили в "Укрэнерго".

В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине после приостановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", которая произошла в результате повреждений от российских ударов.