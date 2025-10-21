Словакия отказывается поддержать новые санкции против России

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил в понедельник в Люксембурге, что Словакия хочет получить письменное обещание от лидеров ЕС снизить цены на энергоносители и защитить свою автомобильную промышленность, прежде чем Словакия согласится на 19-й раунд санкций против России. «Именно поэтому мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и (..) работаем над итоговым документом [саммита]», — сказал министр.

В понедельник в Люксембурге состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и сдерживания России.

Австрия, которая до недавнего времени не поддерживала новый раунд санкций против России, на выходных отказалась от своих требований спасти австрийский банк, используя два миллиарда евро замороженных российских активов, и согласилась на санкции, в результате чего Словакия стала единственной страной ЕС, выступившей против новых санкций против России.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в понедельник в Люксембурге подчеркнула неприемлемость вето Словакии, отметив, что автомобили и санкции против России — это совершенно разные вопросы. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также выразил разочарование позицией Словакии.

Министры иностранных дел ЕС также подтвердили в понедельник свою поддержку Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал Украину передать территории России, заявила, что если Россия получит желаемое, это пошлёт негативный сигнал другим агрессорам по всему миру.

Браже напомнила, что у ЕС есть геополитическая карта, которую он может разыграть: ЕС контролирует замороженные российские активы на сумму более 200 миллиардов евро. «Все понимают, что эти активы не вернутся в Россию», — добавила она.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что деньги будут использованы для оказания помощи Украине в закупке оружия. Ожидается, что эта операция будет завершена к концу года.