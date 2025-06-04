Слишком много судей! В Латвии готовы убрать 30 вакансий и удвоить зарплаты помощникам

«Учитывая количество судей по отношению к численности населения, по сравнению с другими странами, в Латвии оно значительно выше. Также, учитывая количество дел, которые нужно рассматривать, по сравнению с другими странами, скорее всего, нет оснований сохранять такой состав судейского корпуса», — отметил Струпишс.

На оставшиеся 40 вакансий планируют набрать специалистов уже в этом году.

По мнению главы Верховного суда, профессия судьи теряет привлекательность, и это заметно по числу вакантных мест. Такая ситуация сложилась сейчас не только в Латвии, но и в большинстве стран Европы, за исключением южных стран.

В качестве одного из решений проблемы Струпишс предлагает повысить зарплаты помощникам судей, перераспределив бюджетные средства, которые должны быть перенаправлены после упразднения лишних должностей. Ожидается также реформа института помощников и изменения в законодательстве, которые готовят Минюст и Юридический совет при министерстве.