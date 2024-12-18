Слишком много едим? Как в Латвии думают снижать цены на продукты

Колбаса за 14 евро и так далее...

Недавно в социальной сети опубликовали фото случайно обнаруженного кассового чека за покупки, сделанные в далеком 2004 году в одном из латвийских супермаркетов, которые тогда бурно развивались. За комплект продуктов для пикника, включая маринованное мясо, хлеб, сыр, пиво и т. д., клиент заплатил всего лишь 4 лата 53 сантима. В пересчете на нынешние евро это 7,52.

Спустя двадцать лет такие цены вызывают лишь саркастическую улыбку. Нынче без 50 евро в магазин не пойдешь, да и то этих денег хватает только на самое необходимое, без излишеств. Могли ли мы подумать тогда, накануне вступления Латвии в Евросоюз, что спустя двадцать лет нам будут предлагать колбасу по 14-16 евро, 500-граммовую упаковку пельменей — за 7 евро, 180-граммовую пачку сливочного масла - за 3 евро, а сметану — по 6 евро за литр.

Даже обычный картофель сейчас стоит 80 центов за кг, а цена «второго хлеба» со скидкой 40 евроцентов за кг кажется невероятной дешевизной. Ведь еще совсем недавно мы покупали картошку по 20 центов за кг. В следующем году цены на продукты питания наверняка вырастут еще больше, учитывая рост акциза на автомобильное топливо и повышение ставки транспортного налога, заложенные в государственный бюджет на 2025 год. Удастся ли остановить это безумие?

Статистические данные

Ежемесячно Центральное статистическое управление публикует данные по инфляции и росту цен. По какой методике они вычисляются, непонятно, но, например, в октябре 2024 года средний уровень потребительских цен вырос всего лишь на 0,9% по сравнению с октябрем 2023 года.

За месяц (по сравнению с сентябрем 2024 года) хлеб подорожал на 2,5%, свежие фрукты — на 2,4%, сливочное масло — на 6,4% и т. д. Казалось бы, какие-то ничтожные проценты, но почему же тогда цены в магазинах поднялись не в процентном, а в денежном выражении куда выше?

Банковские аналитики дают более реалистичные комментарии. В каждом крупном банке есть эксперты, которые, в отличие от чиновников министерств, охотно дают интервью журналистам. Так вот экономист банка Luminor Петерис Страутиньш подтверждает, что «в Латвии действительно проблемы с ценами на продукты питания. За последние три года уровень цен на продукты питания резко вырос по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу (ЕС).

Наш относительный уровень цен на продовольствие повышался в основном постепенно, но было и два крупных скачка. В 2022 году уровень цен на продукты питания в Латвии превысил средний показатель по ЕС (102,9%), а в прошлом году еще немного увеличился — до 103,7%».

В 2022 году, после вторжения России в Украину и разрыва прежних цепочек поставок, прежде всего энергоносителей, рост цен был хоть чем-то оправдан. Однако прошло уже два года, бизнес переориентировался, и, казалось бы, оснований для дальнейшего роста цен нет. Тем не менее они продолжают расти. Следовательно, причина здесь в другом.

Не секрет, что начиная с 1991 года население Латвии неуклонно сокращается. Людей становится все меньше — соответственно, обороты розничной торговли падают. Но торговцам надо же как-то зарабатывать. Вот они и повышают цены в первую очередь на те продукты, без которых человеку не обойтись.

По подобной схеме действуют и фармацевты — достаточно взглянуть на цены основных лекарств. А потом блогеры удивляются, почему, к примеру, цена рождественских свечей при заказе на китайской торговой интернет-площадке в пять раз ниже, чем при аналогичном заказе на латвийском интернет-портале. И можно ли при таком механизме ценообразования и рыночной экономике заставить торговцев умерить свои аппетиты?

Что предлагает Минэкономики

Партии правящей коалиции договорились работать над снижением цен на продукты питания в супермаркетах, и министр экономики Викторс Валайнис рассматривает пять возможных решений. Среди них — установление потолка наценок на продукты повседневного спроса; установление самой низкой цены в каждой категории товаров; внедрение цифрового инструмента сравнения цен на продукты; запрет утилизации непроданных продуктов питания.

Оценивается и запрет на применение чрезмерных и длительных скидок, чтобы стабилизировать потребительские цены. По данным Министерства экономики Латвии, домохозяйства с ежемесячным доходом 236 евро на человека тратят на еду и безалкогольные напитки 30% своего общего дохода, что очень много. Поэтому министр экономики Викторс Валайнис, выдвинувший идею регулирования цен, надеется помочь в первую очередь менее обеспеченным семьям.

"В настоящее время люди тратят на еду слишком много. Есть способы это изменить. Необходимо улучшить отношения между розничными торговцами и производителями. Мы ориентируемся на опыт Франции и других стран, на модель регулирования рынка, которая работает в Европейском союзе", — сказал Валайнис.

Кроме того, планируется внести поправки в закон «О запрете недобросовестной торговой практики», согласно которым торговые сети не смогут закупать продукты повседневного спроса по цене ниже себестоимости производителя или близкой к ней.

Председатель фракции «Нового единства» в латвийском Сейме Эдмундс Юревицс считает, что в Латвии нет настоящего свободного рынка между крупными магазинами. «Цены на продукты питания частично сформированы искусственно и ничем не обоснованы", — заявил он.

В свою очередь экономисты и представители торговых сетей считают регулирование цен противоречащим принципам рыночной экономики и заявляют, что это возвращение к пустым полкам и торговле, как в советское время. Так что же будет в реальности?

Для того чтобы установить потолок наценок, рассчитать минимальные цены, изучить цены в различных торговых сетях, а затем составить сравнительные таблицы и разместить их в Интернете, в министерстве придется создать очередной департамент, увеличив штат чиновников. Но сами они ничего не создают, а только живут за счет тех, кто создает прибавочную стоимость. К тому же большинство хозяек и так знают, в каких супермаркетах цены выше, а где можно купить подешевле.

Что же касается предлагаемых предельных цен, которые будут устанавливать чиновники в административном порядке, то есть пример Венгрии. Страна проиграла в Европейском суде по иску торговой сети SPAR, опротестовавшей подобные потолки. Принцип свободной конкуренции — один из краеугольных камней Евросоюза.

На данный момент все идеи Министерства экономики еще не оформлены в конкретные законодательные акты. Скорее всего, они сформируют очередную рабочую группу из оплачиваемых сотрудников, которые что-то подготовят. А потом выборы пройдут, и об избирателях можно забыть. В нашей маленькой стране снижать цены просто невыгодно.

Александр ФЕДОТОВ