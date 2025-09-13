Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Слишком мало латвийских продуктов! Многие недовольны корзиной низких цен (2)

tv3.lv 13 сентября, 2025 11:53

Важно 2 комментариев

В так называемой корзине низких цен могло бы быть больше местных продуктов, считают латвийские фермеры. Портал TV3 Ziņas выяснял, сколько именно отечественных товаров туда входит и как обстоит дело со снижением цен, ради которого, собственно, всё и затевалось.

Корзина низких цен была введена три месяца назад, при этом было обещано снизить цены на одну пятую. Меморандум, подписанный в конце мая,  предусматривал также увеличить количество местных продуктов в магазинах.

Вот каковы наблюдения на этот счёт председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтиса Гутманиса:

"Вчера зашёл в магазин одной из сетей и посмотрел яблоки. Сейчас должен быть сезон. Смотрю, одно яблоко - нидерландское, два - польских, а местных нет. Садоводы говорят: из-за погодных условий яблоки плохие, магазины не берут. Такие вот ощущения. Это то, что мы повседневно видим и потребитель видит. У нас как организации эти ощущения нехорошие".

Хотя полноценные статистические данные будут доступны лишь к концу года, на данный момент уже известно, что удельный вес латвийских продуктов в корзинах низких цен в разных розничных сетях колеблется от 14% до 79%, причём в них широко представлены частные бренды торговых компаний.

Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня по этому поводу даёт такую оценку: "Мы видим, что в начальный период было довольно мало. Это было 14% по нашей методологии. Удельный вес вырос, в том числе в магазинах Lidl. На данный момент латвийских продуктов там 37% от общего объёма. В среднем - 49% латвийских продуктов от общего объёма у всех сетей, присоединившихся [к меморандуму]. В то же время мы помним о низкой цене. Чтобы был и латвийский продукт, и низкая цена. [Тут должно быть] только сотрудничество между торговцем и производителем - как найти такие продукты".

Минэкономики уже сейчас признаёт: не стоит лелеять чрезмерные надежды на бурный прирост количества латвийских продуктов в корзинах низких цен, поскольку любые условия особого благоприятствования местной продукции противоречат правилам европейского внутреннего рынка.

Это подтверждает и директор департамента конкуренции, прав потребителей и устойчивой промышленности Минэкономики Марина Блашке: "Честно говоря, невозможно установить, что торговец должен торговать латвийским товаром в том или ином объёме. Никто не должен обещать то, что невозможно осуществить, так как это вмешательство в конкуренцию и это бизнес, в который нельзя вмешиваться. Мы можем призывать, мотивировать, стимулировать. Надо смотреть со стороны производителей, так как их способность выпускать качественные, дешёвые и хорошие продукты - это открытые для них ворота в любую торговую сеть или магазин".

По поводу обещанного снижения цен на 20% в Минэкономики подчёркивают, что это было политическое направление, а не точный критерий для оценки, насколько удался меморандум.

Центр защиты прав потребителей пришёл к выводу, что за последние недели цены уменьшились менее чем на 7%, и данных за три месяца ещё недостаточно, чтобы прогнозировать, можно ли исполнить обещание, напомнив, что меморандум представляет собой жест доброй воли.

А что же потребители? Сколько людей, столько и мнений: кто-то из встреченных съёмочной группой рижан подтвердил, что покупает продукты из корзины низких цен, другие о ней только слышали, а третьи вообще не в курсе, что она существует.

Например, рижанка Анджелика рассказала, что слышала о такой корзине, но её не нашла: "Может быть, должна быть отдельная полка - может, тогда мы увидим, но сейчас я её не вижу".

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает (2)

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!» (2)

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО) (2)

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие (2)

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?» (2)

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения (2)

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём? (2)

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

