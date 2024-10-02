Что говорит статистика?

Если обратиться к статистике, то по данным Информационного центра МВД Латвии, за последние пять лет (с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года) по статье 78 «Возбуждение национальной, этнической и расовой ненависти» Уголовного кодекса было возбуждено 56 уголовных дел и по статье 150 «Возбуждение социальной ненависти или розни» УК - 26 дел.

По данным портала manastiesas.lv, по 43 делам, связанным с возбуждением ненависти в Латвии, приговоры уже вступили силу. В 2018 году таких дел было 4, в 2019 – пять, в 2020 всего 3, а в 2021 году – четыре. Между тем в 2022 году (в год начала войны в Украине) число приговоров, связанных с возбуждением вражды и ненависти, по которым окончательное судебное решение вступило в силу, возросло вдвое – за год вынесено восемь приговоров.

В прошлом году число таких приговоров по делам о возбуждении вражды и ненависти сократилось вдвое – до четырех, а в этом году (2024) судебное решение, вступившее силу, пока было одно – оно принято в мае этого года.

Латвийский ученый и эксперт по преступлениям на почве ненависти, член Объединения юристов Латвии, доктор юридических наук Эрик Трель в своем исследовании с одноименным названием Преступления на почве ненависти сделал весьма красноречивые выводы:

1.Понятия «преступления на почве ненависти» и «язык ненависти» в латвийском законодательстве нормативно не закреплены. По содержанию под понятие «преступление на почве ненависти» подпадают статьи 78-я «Возбуждение национальной, этнической или расовой ненависти» и 150-я «Возбуждение социальной ненависти и розни» Уголовного закона Латвии.

2. На территории Латвийской Республики преступления на почве ненависти чаще всего осуществляются в форме языка ненависти, и происходят в сети Интернет.

3.Уголовная ответственность за преступления на почве ненависти на территории Латвийской Республики, отношение и стереотипы по отношению к различным социальным группам, а также любые публичные призывы к противоправным действиям, направленным на возбуждение национальной, этнической, расовой, религиозной или социальной ненависти, выходят за рамки свободы слова, предусмотренной 100-й статьей Конституции Латвийской Республики, а также 10-йстатьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, как и 19-й статьей Международного пакта о гражданских и политических правах.

4. Анализируя решения судов по делам о преступлениях на почве ненависти на территории Латвийской Республики, принятые после публикации Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью «Четвертого доклада по Латвии» от 21 февраля 2012 года, автор заключает, что ситуация по данному вопросу существенно не изменилась и приговоры, выносимые лицам, совершившим действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой, религиозной или социальной вражды, по-прежнему недостаточно суровы.

Преступления на почве ненависти – как их распознать?

Доктор юридических наук Эрик Трель в интервью press.lv согласился подробнее пояснить, в чем же кроются подводные камни этого явления – проявлении вражды и ненависти.

- Что делать и куда сообщать, если вы стали мишенью агрессора, который проявляет ненависть и вражду?

- Все зависит от конкретной ситуации. Если необходима срочная помощь, надо позвонить в Государственную полицию по номеру 110 (или по номеру +371 67014002, если Вы находитесь за пределами Латвии). Можно писать на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv (письмо должно быть подписано электронной подписью), или отправить обычное письмо на адрес: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV - 1026. Заявление в полицию должно быть подписано.

Национальность - это только национальность

-Если же это просто некий враждебный комментарий в Сети, который появился какое-то время назад и не представляет прямой угрозы для жизни или здоровья адресата (например, делается акцент на его национальность, то есть срочное вмешательство стражей порядка не требуется), в таком случае лучше всего обратиться с письменным заявлением в Государственную полицию. При этом важно разграничить нападки на отдельно взятого человека и на целую группу лиц, например, одной национальности.

Так, к примеру, я могу почувствовать себя оскорбленным из-за того, что во время личного конфликта мой оппонент упомянул мою национальность, и отметить это в заявлении в полицию. На самом же деле, причина разногласий не в национальности оппонента, а в личном конфликте между двумя людьми. То есть один участник конфликта во время спора упоминает национальность другого не с целью обидеть целую группу людей определенной национальности, а желая задеть и уязвить только своего противника. То есть, в этом случае, имеем дело с проявлением неуважения и личным оскорблением конкретного человека, а не целого народа.

Если же оскорбление направлено на группу лиц одной национальности и цель таких нападок унизить целый народ, - за это уже предусмотрена уголовная ответственность по 78 статье Уголовного закона. Сотрудники Службы госбезопасности рассматривают такие преступления с точки зрения угрозы безопасности государства. Контакты службы: Brīvības gatve 207, Rīga, LV-1039, круглосуточный телефон: +371 6720 8964, адрес электронной почты: info@vdd.gov.lv.

Если же угроза госбезопасности в таких конфликтах не усматривается, дело передается в Госполицию, сотрудники которой дальше рассматривают это заявление и выясняют истинные причины возникновения данного конфликта. То есть всегда важен контекст. Если все происходит на каком-то публичном мероприятии, организованном, например, с целью оказания помощи украинцам, ставших жертвами войны, и вдруг, в разгар мероприятия, появляется какой-то человек с российским флагом в руках и все это действо сопровождается еще и музыкой, прославляющей Россию, то контекст будет уже совершенно другим. Здесь уже лицо намеренно своими действиями задевает чувства уже не одного конкретного человека, а целой группы людей одной национальности. Здесь уже нет никаких других вариантов – его однозначно следует призвать в уголовной ответственности.

Такой же эффект имеет и размещение открытой публикации в сети Интернет, ведь в этом случае, ее увидит большее число людей, кто-то еще и поделится и распространит дальше. Согласитесь, это не идет в сравнение с тем, когда двое соседей просто повздорили из-за чего-то в подъезде и обменялись оскорблениями. Стоит понимать, что публикация в Интернете может задеть гораздо большее число людей за счет большего охвата.

-А авторы таких комментариев как «русня нарушила правила дорожного движения, неправильно припарковав машины у комплекса Бикерниеки» - это «клиенты» Службы государственной безопасности или, все-таки, еще полиции?

- Я не хочу комментировать действия конкретных лиц. По моему мнению, необходимо воздержаться от публикации подобных комментариев. Здесь грань очень тонка. Даже если текст публикации не направлен на возбуждение ненависти, такой комментарий может служить катализатором последующих преступных деяний. Другими словами, последующие комментарии уже могут быть направлены на возбуждение ненависти. В любом случае, здесь необходимо вмешательство полиции. Владельцем домашних страниц в Сети также стоит следить за содержанием комментариев и удалять публикации, текст которых направлен на возбуждение ненависти.

В "преступлениях на почве ненависти" безнаказанность недопустима

-Отдельное место занимают преступные деяния, которые связаны с насилием. Например, в недавнем решении по делу «Ханов против Латвии» Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что государство-ответчик (в данном случае Латвия) не выполнило своего обязательства по обеспечению адекватной защиты достоинства и частной жизни заявителя: расследование нападения, совершенного на него, не было достаточно эффективным - не был взят во внимание мотив ненависти, стоящий за нападением. Суд особо подчеркнул важность борьбы с безнаказанностью в случаях совершения преступлений на почве ненависти, поскольку они представляют значительную угрозу фундаментальным правам человека (§53).

Другой пример такого насилия связан с нападением на человека с украинским флагом в руках. Несомненно, такое деяние наказуемо уголовно и то, что на человека, который несет украинский флаг, кто-то нападает и наносит ему телесные повреждения, не допустимо. Но если кто-то ударит человека, просто идущего по улице по своим делам, сделав это, например, из хулиганских побуждений, это, конечно, тоже будет уголовно наказуемо, но по другой статье Уголовного закона.

В случае же неправильной парковки, в упомянутом Вами случае, на месте русского мог оказаться и представитель любой другой национальности – поляк, еврей или цыган, и, тогда была бы упомянута совсем другая национальность не соблюдающего правила парковки. То есть, могу предположить, что, упоминая его национальность, целью, скорее всего было задеть именно того конкретного человека, а не весь народ в целом. То есть людям стоит хорошо подумать, прежде чем произносить какие-то слова и эпитеты в чей-то адрес, чтобы лишний раз не обострять ситуацию.

«Назвать национальность – не значить оскорбить»

- С другой стороны, я, как преподаватель, анализируя типичные ситуации, связанные с возбуждением вражды – всегда говорю студентам, что, если кто-то во время конфликта лишь назовет национальность другого, это не всегда связано с желанием оскорбить всех представителей данной национальности. Важен контекст всего происходящего.

Похожая ситуация наблюдается и с живущими в Латвии русскими. Они не несут ответственности за войну, начатую Россией. Может быть и как раз наоборот, - русский человек, ставший объектом нападок, по своей сути, может быть и пацифистом, выступающим против войны как таковой. Конечно, для него будет оскорблением обвинение в агрессии и уничижительные комментарии по отношению к нему, ведь это в любом случае - противоправное действие.

- И что, в этом случае, обидчик ответит по уголовной статье за "преступление на почве ненависти"?

- В сомнительных случаях мы всегда призываем писать заявление в полицию – они разберутся и оценят, как квалифицировать каждый конкретный случай. То есть полиция произведет проверку и установит, есть ли там состав преступления или признаки другого правонарушения. Это возможно установить в результате допроса или личной беседы, как это делается в случае высказывания тех же угроз. Человека вызывают повесткой и задают ему уточняющие вопросы – к примеру, какие цели он преследовал, угрожая другому лишить его жизни? Действительно ли хотел его убить? Что стало причиной конфликта? И тогда выясняется, что под всем этим кроется на самом деле. Беседа с полицейским в таких случаях чаще всего является профилактической, поскольку удерживает лицо, высказавшее угрозы, от повторения таких ситуаций. Журналистам тоже не стоит лишний раз раздувать скандалы из бытовых конфликтов.

- Но не обращать внимания на различные нелицеприятные ситуации журналисты, в силу своей профессии, тоже не могут. То есть делать вид, что все хорошо и ничего страшного не происходит.

- Стоит считаться тем, что все люди разные, и им приходится уживаться между собой. Не всегда это удается. Поэтому в сомнительных случаях следует привлекать полицию, чтобы разобрать в истинных мотивах.

- А что, если человек, походя оскорбивший людей такими уничижительными словами как «латышня»или «русня», в своих показаниях полиции потом скажет, да что вы, я ничего не имею против представителей других национальностей, просто выпил и не ведал, что творю.

- Ну, так чаще всего и бывает. То есть люди не только так говорят в показаниях, но на самом деле так и есть. Многие просто не думают, что если написать что-то оскорбительное в интернете и нажать кнопочку – «отправить» – это может легко обернуться неприятными последствиями, а именно, судимостью по уголовной статье. И таких случаев, на самом деле, немало!

Я только приветствую то, что за такие действия суд назначает наказание в виде общественно полезных работ, и человек, потрудившись на благо общества, в итоге осознает свою ошибку. Это тоже превентивная мера. Было бы прекрасно, если бы и журналисты тоже давали ход такой информации – что и за какие действия жителям грозит. То есть чаще, считаю, следует рассказывать о таких судебных процессах, когда кого-то осудили за возбуждение ненависти. Это послужит на благо общества в профилактических целях – другие люди уже хорошо подумают, прежде чем наступать на те же грабли и использовать язык вражды. Если 78 статья УЗ касается возбуждения ненависти по национальному или расовому признаку, то 150 статья – всех остальных случаев социальной вражды как таковой - в латвийской судебной практике это чаще всего, возбуждение ненависти к беженцам или к представителям сексуальных меньшинств.

(Окончание следует).