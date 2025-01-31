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Сладкая сделка с горьким послевкусием: «Латвияс авизе» о продаже Air Baltiс

© LETA 31 января, 2025 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

Длившаяся по меньшей мере год работа по привлечению инвесторов для латвийского национального авиаперевозчика "Air Baltic" завершилась первыми значимыми успехами: немецкая авиакомпания "Lufthansa" за 14 млн евро приобретет конвертируемые акции, что в настоящее время обеспечит ей 10%-ное участие в капитале "Air Baltic".

После первичного публичного предложения акций на бирже, которое должно состояться в 2025 году, эти конвертируемые акции превратятся в обыкновенные при условии, что участие "Lufthansa" в капитале компании может сократиться не более чем до 5%. Кроме того, "Lufthansa" получит место в совете компании.

Одновременно начато и сокращение основного капитала "Air Baltic" на 571,293 млн евро (хотя соответствующее решение было принято правительством еще в августе 2024 года, условием для этого процесса было привлечение стратегического инвестора). Теперь эти изменения будут закреплены в Регистре предприятий, после чего основной капитал компании составит 25,179 млн.

Начата также реформа акционерной структуры "Air Baltic". Министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции, посвященной привлечению стратегического инвестора, заявил: не исключено, что латвийская национальная авиакомпания "Air Baltic" в будущем может быть включена в группу "Lufthansa Group".

На сегодня это крупнейшая и четвертая по величине группа авиакомпаний Европы, в которую входят уже упомянутая "Lufthansa", а также "Austrian Airlines", "Swiss International Air Lines", "Brussels Airlines", "ITA Airways", "Eurowings" и ряд других, обеспечивающих местное сообщение, чартеры и грузоперевозки.

Министр сказал, что Латвия заинтересована в том, чтобы дальнейшее сотрудничество с "Lufthansa" укрепилось и было налажено стратегическое партнерство. Комментируя цену сделки, Бришкенс отметил, что перед сделкой был определен приблизительный диапазон стоимости "Air Baltic".

"Конечно, были дискуссии, но поэтому мы и пришли к конвертируемым акциям: это будет честный инструмент, когда перед IPO акций будет определена реальная стоимость "Air Baltic", - добавил министр.

Он подчеркнул, что математика не так проста: если "Lufthansa" приобретает 10% конвертируемых акций "Air Baltic" за 14 млн евро, то стоимость компании сейчас составляет 140 млн, поскольку после процесса IPO, если "Lufthansa" не произведет дополнительных инвестиций, у нее сохранится от 5% до 10% акций.

"Однако стоимость, вероятно, будет определена оценкой на момент котировки акций. Важно, что сейчас мы делаем все, чтобы повысить оценку компании перед первоначальным предложением акций", - дополнил министр.

(Latvijas Avīze)

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