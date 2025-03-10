«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

В редакцию передачи "Bez Tabu" обратился Роберт, проживающий в многоквартирном доме на улице Кришьяна Валдемара. От своего имени и от лица нескольких соседей он пожаловался на жильца, который постоянно вызывает полицию по поводу парковки автомобилей возле дома. Роберт отметил, что соседи пытались договориться с ним мирным путем, но это не дало результата, поэтому теперь надеются, что через телепередачу удастся обуздать излишне рьяного "доносчика".

Сосед Карлис жалуется на автомобили, которые имеют официальные разрешения на парковку, за которые жильцы даже платят. Однако Карлису не нравится, когда машины ставят возле подъезда – по словам жильцов, он утверждает, что они мешают ему входить и выходить из дома. Роберт считает, что это всего лишь воображаемая проблема, так как припаркованные машины не мешают пешеходам, а оставляют достаточно места, чтобы пройти даже с детской коляской. "Парковочных мест возле дома и так немного, поэтому машины ставят ближе к подъезду", – объясняет Роберт.

"Этот человек все придумал у себя в голове. Ему просто нечем заняться – сидит дома вечерами, скучает и вызывает полицию. Странный тип. Ему около 40 лет, до сих пор живет с мамой. Считает себя королем дома, где все должны с ним считаться. Но если так – пусть лучше живет в частном доме." – Роберт, житель дома.

По словам Роберта, полиция, реагируя на жалобы Карлиса, иногда выписывает штрафы за парковку возле подъезда. Он считает, что эти штрафы несправедливы, и показал журналистам фото, на которых запечатлены припаркованные автомобили. На снимках видно, что машины не блокируют вход, и даже с детской коляской можно спокойно пройти.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что не могут игнорировать вызовы жителей. За последний год по этому адресу было зарегистрировано 24 вызова, связанные с парковкой. В 14 случаях нарушений не выявили и штрафов не выписывали, но в остальных ситуациях посчитали, что машины мешают пешеходному движению, поэтому владельцам были выписаны штрафные "горчичники".

Полиция также подчеркнула, что если жильцы не согласны с наложенными штрафами, они могут их обжаловать, но на практике этим почти никто не занимается, поскольку у людей есть более важные дела.

Передача "Bez Tabu" также связалась с самим Карлисом, но он в телефонном разговоре настоял на своем и заявил, что действует правильно.