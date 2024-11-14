Скрывали годами! Чиновники, вероятно, специально занизили стоимость Rail Baltica: выводы расследования

Комиссия также выяснила, что уже в своей презентации 2021 года Минсообщения показало, что проект Rail Baltica обойдется в 3,5 млрд евро. В ходе нескольких заседаний депутаты констатировали, что и министр сообщения, и другие должностные лица уже в 2019-20 гг. были информированы о реальном удорожании. Правление RB Rail 9 сентября 2021 года провело презентацию, где было признано, что совокупные издержки Латвии по строительству Rail Baltica составят 5,3 млрд евро без учета инфляции.

Предусмотренные Латвией расходы на Rail Baltica с годами выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро,

указала пресс-служба парламента.

В докладе следственной комиссии указано, что она провела 16 заседаний, чтобы выяснить эти суммы, то, какие должностные лица и на совещаниях какого уровня участвовали в выборе мест, где пройдет трасса будущей магистрали, установить причины, по которым были допущены отступления от варианта трассы, рекомендованного британской консалтинговой компанией Aecom, в том числе — каким образом т. н. рижскую петлю включили в проект Rail Baltica, каковы будут источники финансирования, изменения в проектировании, прогнозируемые задержки в ходе строительства и, конечно, в чем причины общего удорожания Rail Baltica.

Следственная комиссия пришла к выводу, что, судя по докладу Минсообщения от 2014 года о закупочной процедуре, предложение полного общества капитала RB Latvija было самым выгодным по цене, хотя по описанию качества исполнения услуги RB Latvija получил второй худший результат среди всех претендентов.

По приказу министра сообщения от 20 мая 2014 года в состав национального руководства проектом могли только должностные лица самого министерства — чиновники. Никто из руководителей ж/д проектов такого уровня (и инфраструктурных, и по размерам финансирования) приглашен не был. По словам главы следственной комиссии Андриса Кулбергса («Объединенный список»), в итоге судьба будущей магистрали оказалась в руках «кучки чиновников, у которых не было ни знаний, ни опыта в управлении такими проектами». На это указывает ряд назначений, например, в правление SIA Eiropas Dzelzceļa līnija, указала комиссия.

Следственная комиссия установила, что в 2014 году Национальная координационная группа решила продолжить изучение вариантов трассы Rail Baltica R5, R7 (рижское кольцо) и R8, однако в декабре того же года группа уже решила утвердить вариант R7 для оценки потенциального воздействия на окружающую среду, игнорируя то, что R7 не самый оптимальный по сравнению с другими вариант, а также один из самых дорогих.

Кабинет министров в феврале 2015 года рассмотрел подготовленный Минсообщения доклад, в котором для оценки воздействия на среду выдвинут всего один вариант, R7, другие варианты четко не указаны, как и рост издержек по всему рижскому ответвлению, сочла следственная комиссия. Констатировано также, что правительство в феврале 2015-го поддержало оценку воздействия на среду того варианта, насчет которого еще только велось техническое исследование.

По мнению депутатов комиссии, в период внедрения проекта Rail Baltica участие Министерства финансов было недостаточным, то есть управление рисками и контроль издержек не проводились вплоть до 2023 года.

«Ни один из премьер-министров не следил за проектом Rail Baltica — ни за сроками, ни за бюджетом», — заявил Кулбергс.

Как сообщалось ранее, теперь Министерство финансов не согласовало предложенный Министерством сообщения сценарий реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, выдвинув более 20 возражений. Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что проект не будет остановлен, так что без существенного госфинансирования и предоставления денег из других источников завершить проект Rail Baltica, рассчитывая только на средства еврофондов, будет невозможно.

Уже сообщалось, что первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024-го появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма.