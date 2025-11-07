Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скоро зима. Как гарантированно сдать экзамен по вождению на зимней дороге

Реклама Редакция PRESS 7 ноября, 2025 08:00

Реклама

С приходом зимы, привычная дорога превращается в испытание даже для тех, кто за рулём не первый год. Скользкая дорога, снег, плохая видимость, короткий световой день — всё это требует не только исправной машины, но и хладнокровия.

Сегодня с нами вновь делится секретами инструктор по вождению Карен Тадевосян — человек, школу которого блестяще закончили сотни учеников (Об этом мы уже писали). Он делится своим опытом и помогает всем, кто хочет чувствовать себя уверенно за рулём, независимо от сезона и возраста. Мы поговорили о том, как подготовить себя и автомобиль к зиме, и какие ошибки чаще всего совершают водители.

— Почему именно зима становится испытанием для большинства водителей?
Зимой дорога становится непредсказуемой. Сегодня +3 — и просто мокро, завтра −1 — и та же лужа превращается в лёд. А человек ещё живёт по летним привычкам — нажимает педаль так же, тормозит в последний момент. Машина реагирует иначе, а мы не перестраиваемся так быстро. Поэтому каждое движение зимой должно быть осознанным.

Главное помнить, что зимой тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это не страшилка, это физика. На наших занятиях мы с учениками разбираем на примерах реальные цифры: на сухом асфальте тормозной путь может достигать 20 метров, на льду — даже превышать 100 метров. После этого многие начинают смотреть на дорогу по-другому.

— Что нужно знать о «зимних правилах» в Латвии?

С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны быть на зимних шинах. Минимальная глубина протектора — 4 миллиметра. Очень важно, чтобы на шинах был знак горы и снежинки — 3PMSF. Без него покрышки не считаются зимними.

Шипы в Латвии разрешены с 1 октября по 30 апреля, но и здесь нужно быть внимательным: на сухом асфальте они могут увеличить тормозной путь. Всегда лучше выбрать то, что подходит под ваш стиль вождения. Эти и многие другие тонкости мы разбираем с учениками, чтобы они понимал не только «что нужно поставить», но и зачем.

— Какие основные ошибки совершают водители зимой?

Самая частая — спешка. Плавность — главный принцип зимнего вождения. Плавный старт, плавное торможение, плавное руление. Чем резче вы действуете, тем меньше шансов, что колёса сохранят сцепление.

И ещё одна ошибка — короткая дистанция. Многие держат ту же, что и летом. Но если на сухом асфальте достаточно 2 секунд до впереди идущего транспорта, то на снегу — нужно хотя бы 5–6 секунд. Это простое правило, которое спасает от большинства зимних аварий.

— Можно ли научиться безопасному вождению без специальной площадки?

Можно и нужно. Главное — понимать, что происходит с машиной. Даже на обычной дороге можно отработать нужные навыки: как плавно трогаться, как тормозить двигателем, как действовать при потере сцепления. На занятиях я всегда говорю: не нужно бороться с машиной. Нужно с ней договариваться. Когда человек перестаёт нервничать и начинает чувствовать движение, вождение становится спокойным и уверенным.

— Что бы вы посоветовали тем, кто собирается выезжать зимой впервые?

Не переоценивать себя. Проверить техническое состояние и сезонное оснащение автомобиля. Продумать маршрут. Но главное — подготовить не машину, а голову. Зима — это не про скорость, а про внимание.

На instruktor.lv мы учим именно этому: спокойствию и уверенности. Зимой это особенно важно. Когда водитель понимает, почему машина ведёт себя именно так, а не иначе, он перестаёт бояться. А значит — действительно управляет ситуацией. Записывайтесь на пробное занятие, и мы вместе подберем каждому курсанту программу для максимально продуктивного и кратчайшего пути к получению долгожданных прав, и самого важного – опыта! Экзамен CSDD даже на зимней дороге будет сдан без проблем!

Зимнее вождение требует терпения, внимания и уважения к дороге.

И, как говорит инструктор Карен Тадевосян, это не время для страха — это время для осознанности. Потому что спокойствие и внимание за рулём — это тоже опыт. А для начинающего водителя этот опыт - самый важный.

Используй промокод для получения скидки: "Ziema2026"
Акция на теоретический курс 80%
Акция вождение, на весь период обучения — 20%
Поспеши!  Записывайся на instruktor.lv или по телефону (WhatsApp) 29665000  !

Эту же статью читайте по-латышски здесь

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

