Скоро зима. Как гарантированно сдать экзамен по вождению на зимней дороге

С приходом зимы, привычная дорога превращается в испытание даже для тех, кто за рулём не первый год. Скользкая дорога, снег, плохая видимость, короткий световой день — всё это требует не только исправной машины, но и хладнокровия.

Сегодня с нами вновь делится секретами инструктор по вождению Карен Тадевосян — человек, школу которого блестяще закончили сотни учеников (Об этом мы уже писали). Он делится своим опытом и помогает всем, кто хочет чувствовать себя уверенно за рулём, независимо от сезона и возраста. Мы поговорили о том, как подготовить себя и автомобиль к зиме, и какие ошибки чаще всего совершают водители.

— Почему именно зима становится испытанием для большинства водителей?

— Зимой дорога становится непредсказуемой. Сегодня +3 — и просто мокро, завтра −1 — и та же лужа превращается в лёд. А человек ещё живёт по летним привычкам — нажимает педаль так же, тормозит в последний момент. Машина реагирует иначе, а мы не перестраиваемся так быстро. Поэтому каждое движение зимой должно быть осознанным.

Главное помнить, что зимой тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это не страшилка, это физика. На наших занятиях мы с учениками разбираем на примерах реальные цифры: на сухом асфальте тормозной путь может достигать 20 метров, на льду — даже превышать 100 метров. После этого многие начинают смотреть на дорогу по-другому.

— Что нужно знать о «зимних правилах» в Латвии?

— С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны быть на зимних шинах. Минимальная глубина протектора — 4 миллиметра. Очень важно, чтобы на шинах был знак горы и снежинки — 3PMSF. Без него покрышки не считаются зимними.

Шипы в Латвии разрешены с 1 октября по 30 апреля, но и здесь нужно быть внимательным: на сухом асфальте они могут увеличить тормозной путь. Всегда лучше выбрать то, что подходит под ваш стиль вождения. Эти и многие другие тонкости мы разбираем с учениками, чтобы они понимал не только «что нужно поставить», но и зачем.

— Какие основные ошибки совершают водители зимой?

— Самая частая — спешка. Плавность — главный принцип зимнего вождения. Плавный старт, плавное торможение, плавное руление. Чем резче вы действуете, тем меньше шансов, что колёса сохранят сцепление.

И ещё одна ошибка — короткая дистанция. Многие держат ту же, что и летом. Но если на сухом асфальте достаточно 2 секунд до впереди идущего транспорта, то на снегу — нужно хотя бы 5–6 секунд. Это простое правило, которое спасает от большинства зимних аварий.

— Можно ли научиться безопасному вождению без специальной площадки?

— Можно и нужно. Главное — понимать, что происходит с машиной. Даже на обычной дороге можно отработать нужные навыки: как плавно трогаться, как тормозить двигателем, как действовать при потере сцепления. На занятиях я всегда говорю: не нужно бороться с машиной. Нужно с ней договариваться. Когда человек перестаёт нервничать и начинает чувствовать движение, вождение становится спокойным и уверенным.

— Что бы вы посоветовали тем, кто собирается выезжать зимой впервые?

— Не переоценивать себя. Проверить техническое состояние и сезонное оснащение автомобиля. Продумать маршрут. Но главное — подготовить не машину, а голову. Зима — это не про скорость, а про внимание.

На instruktor.lv мы учим именно этому: спокойствию и уверенности. Зимой это особенно важно. Когда водитель понимает, почему машина ведёт себя именно так, а не иначе, он перестаёт бояться. А значит — действительно управляет ситуацией. Записывайтесь на пробное занятие, и мы вместе подберем каждому курсанту программу для максимально продуктивного и кратчайшего пути к получению долгожданных прав, и самого важного – опыта! Экзамен CSDD даже на зимней дороге будет сдан без проблем!

Зимнее вождение требует терпения, внимания и уважения к дороге.

И, как говорит инструктор Карен Тадевосян, это не время для страха — это время для осознанности. Потому что спокойствие и внимание за рулём — это тоже опыт. А для начинающего водителя этот опыт - самый важный.

