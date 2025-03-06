Как гарантированно сдать экзамен в CSDD: о всех тонкостях получения водительского удостоверения вместе c instruktor.lv Новости партнеров Редакция PRESS 6 марта, 2025 10:25 Новости партнеров

В гостях у PRESS.LV один из самых популярных автоинструкторов в Риге, Карен Тадевосян – инструктор по вождению и лицензированный преподаватель теории, набравший рекордное количество положительных отзывов учеников всех возрастов.

Ни для кого не секрет, что в современном динамично развивающемся мире время – один из самых ценных наших активов. Быть мобильным сегодня – это залог нашего успеха завтра.

Сегодня мы поговорим не только о том, почему важно иметь водительские права, но и о самом главном – как получить их легко, быстро и при этом не расставшись с огромной суммой денег.

Автоинструктор Карен поведал нам свою историю о том, как он пришел в эту профессию, раскрыл несколько секретов своей популярности среди учеников и поделился советами, которые помогут тем, кто еще раздумывает, сдавать на права или нет, принять верное решение.

- Я получил права в 1995 году и был уверен, что вожу мастерски. Но уже в ноябре того же года, мчась по заснеженной трассе Елгава – Рига на скорости 110 км/ч, я попал в серьезную аварию. Автомобиль перевернулся, и вместе с этим изменилось мое отношение к вождению и безопасности на дорогах. Позже, до того как стать инструктором, я 19 лет проработал в криминальной полиции. Опасная работа часто провоцировала желание нарушить скоростной режим, но в памяти всегда всплывала та авария.

С тех пор- вот уже более 30 лет- я совершенствую свои знания о безопасном управлении автомобилем и делюсь ими с курсантами. Опыт – лучший учитель. Но в жизни важно не только получать уроки, но и делать из них правильные выводы. Ошибки на дороге не дают второго шанса, поэтому их лучше не допускать.

Управление транспортным средством – это не просто умение крутить руль и нажимать на педали. Спокойствие, внимание и концентрация – основа безопасности на дороге. Во время своих уроков я всегда привожу примеры из различных ситуаций, обучаю правильной и быстрой реакции в критических случаях. Ведь даже небольшое превышение скорости сказывается на длине тормозного пути. А после вводной теории мы всегда отрабатываем практически тот или иной навык.

- Почему частные уроки?

- Ну, во-первых, каждый новый курсант в первую очередь смотрит не только рейтинг автошкол и инструкторов, но также и их цены. Существует множество реклам автошкол, предлагающих огромные скидки, «бесплатные» теории и т. д. И курсант, видя такую рекламу, зачастую не учитывает, что во всех этих автошколах работают люди. Много людей! Преподаватели теории, администрация, маркетологи и секретари, и никто из них не работает бесплатно. Не говоря о различных процентах выплат по лизингу за автотранспорт, расходах на автосервис, аренде помещений… И мало кто задумывается, что эту вот «бесплатную» теорию, впоследствии надо будет компенсировать. Откуда? Правильно – из кармана курсантов, например, увеличивая цену дополнительных уроков, которые начнутся после 10 обязательных.

И, во-вторых, в автошколах преподают, в основном, базовые навыки, а для уверенного вождения нужен опыт. Автошкола – это своего рода конвейер, где не всегда учитывают индивидуальные особенности учеников. И, учитывая, что я уже много лет обучаю курсантов и знаю, как работает эта система, я с удовольствием делюсь актуальной информацией о тех или иных автошколах, их нюансах в обучении и особенностях. Я разрабатываю персональную программу для каждого, чтобы обучение было максимально эффективным. Именно так появилась частная практика www.instruktor.lv.

У меня обучаются люди разных возрастов. У каждой возрастной группы есть особенности, которые надо учитывать при составлении индивидуальной программы. Чувство ответственности, скорость реакции, неуверенность или страх... Некоторые качества очень полезны при обучении, а некоторые мешают. Наша задача – проработать их все, полезные укрепить, а от ненужных отказаться.

«…Мне почти 60, и я капитан танкера. Управляю многомиллионным судном, но при этом никогда не сидел за рулем автомобиля. Жена всегда возила нас. Судьба сложилась так, что мне пришлось сдать на права, и, когда я впервые сел за руль, то намертво вцепился в него и дрожал от страха, как пацан. В тот момент я не верил, что смогу получить права. Карен, Вы совершили чудо! Благодарю Вас! Лучший инструктор!».

Да, безусловно это нервная работа. Не столько из-за ошибок, которые совершают курсанты, но зачастую из-за отсутствия культуры вождения у более опытных водителей в нашем городе. Я никогда не ругаю курсантов за их ошибки и стараюсь ко всему подходить спокойно. Ведь для них вождение уже само по себе стрессовая ситуация. Мы вместе разбираем ошибки после урока, делаем выводы, я рисую схему движения и решение той или иной ситуации - таким образом это всегда сохраняется в памяти курсантов.

«…Сменила 5 инструкторов и 3 автошколы. Бросала обучение, начинала заново. Помню хамское отношение некоторых инструкторов, их опоздания. Один просто все время сидел в телефоне и после 7-го урока сказал, что я ни на что не способна. Уже почти отчаявшись, я пришла к Карену. Помню даже, как расплакалась, когда машина заглохла посреди перекрестка. Я до сих пор не могу понять, как Карену удалось научить меня не просто водить машину и подготовить к сдаче экзамена, но и получать удовольствие от вождения! Спасибо, что поверил в меня и помог мне!».

Интересные случаи из практики? Тут можно писать отдельную книгу. Помню, пришла девушка от другого инструктора. У нее подходил к концу трехлетний срок, за который курсант обязан либо получить права, либо начинать все обучение заново – с теории. Мы разработали для нее специальный график, практические упражнения и начали усиленно готовиться к экзамену в CSDD. Из-за повышенного стресса и сжатых сроков она проваливает экзамен в CSDD... Всему виной зацикленность на мысли: «Нельзя провалить!» Разбираем с ней ошибку, она записывается на повторный экзамен и сдает его! За 3 дня до истечения трехлетнего срока! Можете представить ее радость?

Одна женщина просила научить ее ездить только по одному маршруту, так как планировала ездить только на огород. Разумеется, теперь она способна планировать и ездить по любым маршрутам, так как в совершенстве освоила навыки вождения автомобиля.

К сожалению, в обществе существует множество стереотипов и мифов, с которыми мне приходится сталкиваться. Важно понимать, что навыки хорошего водителя не делятся по половому, возрастному, этническому или любому другому признаку. Все зависит только от инструктора и его способности обучить. Грустно осознавать, что на сегодняшний день некоторые инструкторы специально увеличивают количество уроков с целью заработать, «не выпуская» курсанта даже на школьный экзамен.

«…Я перешла к Карену от инструктора N, так как первые 9 вождений с ним мы просто ездили по прямой вдоль Даугавы. На мой вопрос «Когда мы поедем в центр?» он рассмеялся и сказал, что я вообще ничего не умею, и что ему жалко свою машину. Мне посоветовали перейти к Карену, и уже на втором занятии мы с Кареном ехали по городу. Да, мне было страшно, но он очень поддерживал меня. Теперь благодаря ему у меня есть права!».

В первую очередь я хотел бы изменить культуру вождения. Нельзя просто доехать из точки А в точку Б. Важно помнить, что, кроме нас, на дороге есть еще участники дорожного движения. И при управлении автомобилем важно учитывать и анализировать всю картину в целом. К сожалению, не только плохое качество дорожного покрытия, но и превышение многими водителями в городе скорости на 8-9 километров в час, а то и больше, при разрешенных 50 км/ч, способствует возникновению аварийных ситуаций.

Простой пример: вы едете вечером на автомобиле с работы со скоростью 60 км/ч. Недавно прошел дождь, и дорога мокрая. Внезапно возникает аварийная ситуация (впереди пешеход выскочил на проезжую часть). Вы вовремя замечаете это и начинаете экстренное торможение. И тут начинаются физика и математика. Тормозной путь вашего автомобиля при таких условиях составит примерно 34 метра. Тогда как при начальной скорости 50 км/ч тормозной путь будет 24 метра. Да, всего лишь 10 метров. Но для кого-то это расстояние может стать решающим. Важно это понимать и помнить. Заносы, экстренное торможение, правильная посадка, контроль дорожной ситуации, обгон… С моими курсантами мы изучаем эти и многие другие правила как теоретически, так и проходим на практике.

Каждый новый ученик, каждое занятие по отдельности, да и сам процесс обучения в целом – это маленькая история! История, наполненная незабываемыми моментами, юмором, непринужденностью. И если вы все еще не ответили для себя на главный вопрос: нужны вам права или нет? – смело записывайтесь на первое пробное занятие на портале www.instruktor.lv или звоните по телефону +371 29665000. Испытайте себя под чутким руководством профессионала, и, возможно, уже через короткий промежуток времени вы станете не просто обладателем водительского удостоверения, но также уверенным в себе участником дорожного движения.

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Фото: в статье использованы фотографии, предоставленные инструктором Кареном Тадевосяном.