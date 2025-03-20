Скоро выборы: в первый день подано семь кандидатских списков

По данным Центральной избирательной комиссии, в семи поданных в первый день списках - 127 кандидатов: 30,7% женщин и 69,3% мужчин. Самому пожилому кандидату - 78 лет, самому молодому - 21 год.

На этих выборах новшества введены и при подаче списков, и при организации самого голосования - появятся новые избирательные бюллетени, новая электронная платформа для организации выборов, возможность организации мобильных избирательных участков.

В Латгалии, где явка на выборах обычно самая низкая, к нововведениям относятся с осторожностью, отмечая, что для избирателей на селе, часто пожилых участие в выборах - как праздник, а перемены, например, смена адреса избирательного участка, могут вызвать путаницу.

"У некоторых это может вызвать замешательство - что мне теперь делать? Кто-то даже может не пойти на выборы", - говорит председатель избирательной комиссии Лудзенского края Ивета Гаевска.

Одним из нововведений на выборах станут мобильные избирательные участки - специальные автобусы, где можно будет проголосовать. В Латгалии возможность организовать такие участки рассматривают избирательные комиссии Балвского и Аугшдаугавского краев, но отношение к этому нововведению осторожное.

Комиссии ссылаются на предыдущий опыт, когда менялось расположение избирательных участков. Например, в Резекне на предыдущих муниципальных выборах из-за пандемии нельзя было открыть избирательный участок в пансионате, и он был перенесен в ближайший конференц-зал. Туда пришло примерно в два раза меньше избирателей, чем на участок в пансионате на предыдущих выборах.

(Lsm.lv)