«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья

Редакция PRESS 29 мая, 2026 11:50

0 комментариев

LETA

Туризм в Латгалии переживает тяжелейший кризис со времён пандемии. Летний сезон 2026 года в регионе фактически уничтожен. С таким заявлением выступила Латгальская ассоциация туризма в открытом письме, направленном Президенту Эдгару Ринкевичу и правительству Латвии. Инциденты с дронами, сигналы воздушной тревоги и активизация истребителей НАТО породили в обществе сильное чувство небезопасности. Массово отменяют поездки в Латгалию не только зарубежные туроператоры, но и сами жители Латвии. Руководитель туристического центра Лудзенского края Лига Кондрате говорит, что они чувствуют себя преданными, пишет в "Неаткариге" публицист Элита Вейдемане.

Надежда, что летом ситуация изменится

«Чего люди боятся? По отношению к латгальцам это настоящее предательство. Я даже не знаю, как это назвать. Вероятность того, что дрон упадёт именно на тебя, — микроскопическая. Гораздо больше стоит опасаться пьяного водителя или дерева, поваленного бурей», — возмущается Кондрате.

«Даже друзья теперь отказываются приезжать в гости. Когда всё красиво и спокойно — пожалуйста, приезжают. А как только возникли проблемы — “разбирайтесь сами, это ваша, латгальская беда, а не наша”», — с горечью говорит она, добавляя, что в случае серьёзного кризиса больше всего пострадают именно Рига и другие крупные города.

«Дрону долететь от границы до Риги — дело нескольких минут. Это политика запугивания, гибридная война. Но я думаю и надеюсь, что за лето ситуация изменится. Не знаю, что будут думать и делать политики, но нам здесь и сейчас нужно жить своей единственной жизнью. И мы будем её жить, потому что латгальцы — народ упорный. Несмотря ни на что.

Однако очень не хочется, чтобы Латгалию изолировали от остальной страны и народа. Это будет означать крах экономики региона. Люди начнут уезжать, и тогда здесь останется пустой регион. Поднять его потом будет крайне сложно. Мы и так живём на лезвии ножа — у нас нет таких оборотов, как в Риге. Даже ткань для шитья народных костюмов я вынуждена искать в Риге, потому что здесь ничего не купишь. Но мы продолжим здесь жить, растить детей и праздновать праздники. Будем ждать в гости и жителей других краёв», — говорит Лига Кондрате.

Все ждут клиентов

Татьяна Козачука, руководитель туристического информационного центра Краславского края, считает, что сейчас наблюдается период выжидания: «Школьные группы уже отказались от экскурсий из-за постоянных сигналов тревоги. Владельцы гостевых домов в сельской местности получают звонки с вопросом: а у вас безопасно? Можно ли всё-таки приехать?».

В одном из гостевых домов большая группа отменила празднование Лиго, и хозяевам пришлось возвращать аванс.

«Мы объездили гостевые дома — всё прибрано, всё готово, все ждут клиентов. Красивая природа, озёра — это привлекает людей. Но я понимаю и тех, особенно семьи с детьми. Больше всего их пугают эти страшные звуки сирен. В такие моменты ты просто не знаешь, что делать», — признаёт Козачука.

Она подчёркивает, что в крупных базах отдыха работают люди, которым нужно платить зарплату, платить налоги. Эта навязанная кризисная ситуация бьёт также по производителям домашней продукции, ремесленникам и сфере общепита. Страдают все. Именно поэтому звучит призыв: «Приезжайте к нам в гости!» — чтобы поддержать Латгалию.

«Если все уедут, останется только плацдарм»

Председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс подтверждает все проблемы, описанные в письме ассоциации. Он отмечает, что из-за дронов и сирен многие отказываются от бронирования. С туризмом тесно связаны также домашнее производство и общественное питание — если в одной отрасли проблема, она тянет за собой и все остальные.

«Мы стараемся помогать нашим людям. Мы собираемся вместе — руководители восточных приграничных самоуправлений, в разных форматах акцентируем и решаем эти проблемы. Фермеры встревожены возможными компенсациями, если какой-то дрон нанесёт материальный ущерб», — говорит Мекшс.

Он надеется на помощь нового правительства и Сейма. Особенно остро стоит вопрос оттока населения.

«Если утверждённые министры реально будут решать наши проблемы, тогда у нас есть надежда. Кроме того, очень важным является вопрос отъезда жителей. Предприниматели с беспокойством смотрят на наши самоуправления и края. Ещё когда не было войны, уже тогда молодёжь уезжала и не возвращалась. А сегодняшняя геополитическая ситуация провоцирует отъезд ещё сильнее», — говорит он.

В Даугавпилсе краха туризма пока не наблюдается

Руководитель Департамента коммуникации, туризма и административной поддержки Даугавпилсского самоуправления Илга Самарина говорит: «Обобщённых данных пока нет, но предприятия общепита уже сообщили, что у них минус 15%. Гостиницы пока не сообщают о массовых отказах от бронирований, поскольку ждут городских праздников, которые пройдут на следующей неделе».

Самарина добавляет, что школьные экскурсии массово отменяются, от участия отказались также молодёжные творческие коллективы: педагоги боятся везти детей в Даугавпилс. Часть торговцев тоже отказалась от участия.

«Город пострадает меньше, тревогу нужно бить за малых предпринимателей, которые работают в туристической сфере именно в приграничье, — говорит Самарина. — У них эксклюзивное предложение экотуризма, они как магнит притягивают туристов из городов. Туристический сезон у нас и так очень короткий, поэтому мы активно и тщательно разрабатываем маркетинговые активности, обращались в туристические агентства Скандинавии, Германии, Польши — чтобы везли к нам туристов. И эта ситуация отбрасывает нас назад. Конечно, пожилые люди будут бояться ехать в приграничье. Но в целом Даугавпилс пока не ощущает резкого падения числа туристов».

Самарина добавляет, что на лето запланировано много крупных мероприятий, и за их проведение дума как организатор несёт наибольшую ответственность. «Мы не можем их отменить, потому что это повлияет на нашу туристическую отрасль. Конечно, у нас есть свои планы действий, поэтому надеемся, что у нас всё пройдёт и всё будет хорошо», — говорит она.

Фактически ситуация, созданная гибридной войной в Латгалии, чётко обозначает границы государственной безопасности, демографической и хозяйственной устойчивости. Это уже больше не вопрос только туризма и отменённых бронирований. Это вопрос о том, как выживут производители домашней продукции, люди, связанные с культурной сферой. Если все уедут, Латгалия останется лишь плацдармом для провокаций русских оккупантов. Тогда что делать?

Нужна специальная программа поддержки экономики Латгалии, нужно отложить выплату основного долга по кредитам и частично компенсировать проценты, нужны особые условия реализации проектов ЕС, нужно активно продвигать Латгалию как гостеприимное и безопасное туристическое направление. Возможно, правительство и парламент наконец увидят в Латгалии уникальную культурную жемчужину, которую нужно беречь и начищать до блеска, а не воспринимать как «опасную зону».

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

