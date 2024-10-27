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Скорее всего, ноябрь придет с бурей, ливнем и снегом — он уже не за горами

© LETA 27 октября, 2024 13:24

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Во второй половине следующей недели в Латвию придет сильный циклон, который, по прогнозам синоптиков, может принести с собой бурю и обильные осадки.

В понедельник и во вторник время от времени будет сиять солнце, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков выпадет по ночам. В понедельник на побережье ожидаются порывы западного ветра до 16 м/с, во вторник ветер стихнет. Температура воздуха - без существенных изменений.

В среду ожидается облачная, ветреная и теплая погода, время от времени дождь, а в четверг, в последний день октября, есть небольшая вероятность, что уже выпадет первый осенний снег. Скорее всего, это произойдет в Видземе и Латгалии.

Соответственно данным на текущий момент, в ночь на пятницу начнется буря на море. Прогнозы об ожидаемой силе ветра в Латвии пока переменчивы, но надо считаться с вероятностью сильной бури 1 ноября: на побережье возможны порывы скоростью до 30 и более м/с. При наихудшем сценарии во многих местах по стране могут ломаться деревья и возможно затопление низин в Риге.

Изначально ожидается усиление юго-западного и западного ветра, затем ветер сменится на северо-западный и в Латвию хлынет более холодный воздух, дождь местами сменится снегом. За первым циклоном может последовать второй, и под его воздействием на части территории страны может сформироваться снежный покров толщиной около 10 см.

После этого ожидается возвращение более теплой погоды. Уже сообщалось, что согласно долгосрочным прогнозам средняя температура воздуха в ноябре и зимой ожидается выше нормы.

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Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

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В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

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