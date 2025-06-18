Скончалась «баба Шура» — актриса Наталья Тенякова

"Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем", — отметили в театре, выразив соболезнования родным и близким актрисы.

О дате прощания будет объявлено дополнительно.

Самые яркие роли Теняковой — Лида Рязаева в "Старшей сестре", баба Шура в "Любовь и голуби", Евдокия в "Знатоках", мать Обрезкова во "Французе". Она долгие годы играла в театре — БДТ, Театре имени Моссовета и МХТе.